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Buscan a un adolescente de 16 años desaparecido en Comodoro

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¿Otra expulsión?: un nuevo comentario polémico sacudió la casa de Gran Hermano

Una semana atrás, la casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió un episodio sin precedentes tras la expulsión de Carmiña Masi, la comunicadora paraguaya...

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La nafta sube en quinta: con el nuevo aumento en Rada Tilly se pueden gastar cerca de $170.000 en llenar el tanque

Transcurre marzo y en medio de la guerra en Medio Oriente que tiene como consecuencia el aumento del barril de petróleo, a nivel local...

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Chubut

Cazador fue interceptado con 20 animales faenados

Personal de la Policía del Chubut secuestró carne de fauna silvestre y otros elementos durante un procedimiento realizado en la madrugada de este martes...

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COMODORO

Comodoro

Caso Valeria Schwab: la familia insiste en profundizar la investigación y denuncia vacíos legales

Luego de la audiencia desarrollada en la Oficina Judicial del barrio Roca por el femicidio de Valeria Schwab, ocurrido en enero, tanto el abogado...

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Comodoro avanza en la construcción de una agenda sobre cannabis industrial, medicinal y veterinario

El Municipio, a través de Comodoro Conocimiento, concretó una reunión de trabajo interinstitucional orientada a la planificación de la futura Jornada sobre Cannabis Medicinal,...

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Niño de 6 años caminaba solo por una avenida de Comodoro, la Policía lo resguardó hasta que apareció la madre

Un niño de aproximadamente seis años fue encontrado caminando solo en la vía pública en Comodoro Rivadavia, lo que generó preocupación y motivó la...

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Cristina Kirchner acusó a Bonadio y Stornelli y denunció irregularidades en la causa Cuadernos

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El gobierno de Milei anunció el cierre del programa Volver al Trabajo que llegaba a más de 900 mil personas

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“No van a poder ocultar las pruebas de la estafa de LIBRA”: Cristina Kirchner apuntó contra Milei

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RADA TILLY

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“Habilidades en Acción”: Rada Tilly lanza un taller para fortalecer habilidades en adolescentes

Se realizará en Rada Tilly una reunión informativa destinada a familias interesadas en participar del taller “Habilidades en Acción”, una propuesta orientada a adolescentes...

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Finalizó la temporada de guardavidas en la playa de Rada Tilly

Con el cierre de la temporada de verano, este domingo fue el último día de trabajo del equipo de guardavidas en la playa de...

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Entre las escuelas de frontera, una: La Escuela del plebiscito en Trevelin

por Lic. mónica menvielle Cada 14 de marzo se recuerda en Argentina el Día de las Escuelas de Frontera, una fecha que invita a...

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Recorriendo vidas y paisajes

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1 marzo 2026

Recorriendo vidas y paisajes

Recorriendo vidas y paisajes: los arquitectos de la Casa sobre el Puente. Por Mónica Menvielle

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19 febrero 2026

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Opinión: «2026: el límite democrático del ajuste y el piso irrenunciable de los derechos humanos»

Por: Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina A lo largo de los últimos años, el debate público intentó presentar una falsa disyuntiva:...

6 marzo 2026

Opinión

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Comodoro Rivadavia, 23 de agosto de 2025 El jueves de esta semana se hizo visible la Violencia en la Universidad Nacional de la Patagonia....

24 agosto 2025

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Centennials: Cómo es la generación «de cristal» argentina

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11 diciembre 2023

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En los últimos años, hemos sido testigos de un impresionante crecimiento en el fútbol 11 femenino a nivel regional. Este avance se refleja en...

9 diciembre 2023

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Excarcelaron a la ex Gran Hermano de Pico Truncado y aseguró que no es «viuda negra»

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Cumplió 18 años y fue condenado por un homicidio que cometió siendo menor

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