Chubut
Un nuevo informe basado en datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación confirmó que Chubut se mantiene entre las provincias más afectadas...
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La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia activó un pedido urgente para dar con el paradero de Benjamín Limay Newen Quiroga, un joven...
Una semana atrás, la casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió un episodio sin precedentes tras la expulsión de Carmiña Masi, la comunicadora paraguaya...
Transcurre marzo y en medio de la guerra en Medio Oriente que tiene como consecuencia el aumento del barril de petróleo, a nivel local...
Personal de la Policía del Chubut secuestró carne de fauna silvestre y otros elementos durante un procedimiento realizado en la madrugada de este martes...
Luego de la audiencia desarrollada en la Oficina Judicial del barrio Roca por el femicidio de Valeria Schwab, ocurrido en enero, tanto el abogado...
El Municipio, a través de Comodoro Conocimiento, concretó una reunión de trabajo interinstitucional orientada a la planificación de la futura Jornada sobre Cannabis Medicinal,...
Un niño de aproximadamente seis años fue encontrado caminando solo en la vía pública en Comodoro Rivadavia, lo que generó preocupación y motivó la...
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a presentarse en los tribunales federales en el marco de la causa Cuadernos, donde lanzó duras críticas...
El Ministerio de Capital Humano informó que el programa Volver al Trabajo finalizará el mes próximo y comunicó que el 9 de abril será...
La ex presidenta Cristina Kirchner criticó el requisito de presencialidad obligatoria para la declaración que deberá hacer este martes ante el Tribunal Oral en...
Se realizará en Rada Tilly una reunión informativa destinada a familias interesadas en participar del taller “Habilidades en Acción”, una propuesta orientada a adolescentes...
Con el cierre de la temporada de verano, este domingo fue el último día de trabajo del equipo de guardavidas en la playa de...
Por: Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina A lo largo de los últimos años, el debate público intentó presentar una falsa disyuntiva:...
Comodoro Rivadavia, 23 de agosto de 2025 El jueves de esta semana se hizo visible la Violencia en la Universidad Nacional de la Patagonia....
Si bien cada vez es más común escuchar a la gente hablar de cómo son, piensan y sienten las nuevas generaciones, lo cierto es...
En los últimos años, hemos sido testigos de un impresionante crecimiento en el fútbol 11 femenino a nivel regional. Este avance se refleja en...
La Justicia le otorgó la excarcelación a Luciana Barrionuevo, la ex Gran Hermano que estaba detenida en el barrio porteño de Chacarita acusada de...
La autopsia realizada al cuerpo de Sean Christopher Bartel, el turista estadounidense de 37 años que había sido hallado sin vida en Ushuaia, confirmó...
La Justicia resolvió imponer una pena de cinco años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo a un joven declarado responsable de un...
La causa que se inició tras la viralización de un video que generó fuerte repercusión pública sumó este lunes nuevas medidas judiciales en Trelew....
La Justicia avanza en una causa por presunta estafa vinculada a la venta de una motocicleta de colección, tras la denuncia de un vecino...
Las personas que no hayan finalizado el nivel secundario podrán inscribirse hasta el 27 de marzo a través de la plataforma DINO. La propuesta...
La próxima semana traerá consigo uno de los tantos fines de semana largo que ofrece el 2026. En el calendario oficial se destacan dos...
Un turista de aproximadamente 30 años fue rescatado este lunes en la zona de Hielo Azul, Río Negro luego de sufrir graves lesiones al...
Un turista de nacionalidad estadounidense, identificado como Sean Christopher Barte, de 37 años, fue encontrado sin vida en un sendero de Ushuaia tras varios...
La mediática Zulma Lobato volvió a quedar en el centro de la escena tras anunciar su separación de Claudio, el hombre con quien días...
Según el Servicio Meteorológico Nacional a través de su sistema de alerta temprana, para este martes 17 de marzo se esperan vientos con características...
Un joven de 23 años fue detenido este lunes por la noche en Trelew tras ser sorprendido cuando presuntamente intentaba robar una motocicleta que...
El argentino Roger Zaldivar ha sido reconocido por segundo año consecutivo como uno de los 50 líderes más influyentes a nivel mundial en oftalmología...
Una noticia generó tristeza en el mundo del fútbol argentino. Marcelo Araujo, histórico relator y periodista, murió a los 78 años. La confirmación llegó...
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba”, en medio del aumento de...
Un operativo policial se desplegó este lunes en Trelew luego de que un detenido se fugara mientras era trasladado bajo custodia policial. El prófugo...
Fue identificado el hombre que falleció el último sábado tras caer desde el cuarto piso de un apart hotel ubicado en el centro de...
Un informe basado en datos oficiales de la Secretaría de Trabajo de la Nación reveló que el empleo privado registrado en el país acumula...
Un nuevo informe basado en datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación confirmó que Chubut se mantiene entre las provincias más afectadas...
Se trata de un trabajo conjunto entre la Municipalidad, Comodoro Conocimiento, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y la empresa...
La intervención se concretó en articulación con la Comisaría de Próspero Palazzo. El procedimiento en km 14, tuvo lugar tras el llamado de alerta...
Un trágico episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo en el interior del boliche Cleopatra, en la ciudad de Puerto Madryn, donde un...
El Taller de Arte Municipal de Rada Tilly abrió las inscripciones para sus talleres anuales 2026, destinados a infancias. La inscripción se realizará del...
El aglomerado de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly tendrá este lunes 16 de marzo con algo de inestabilidad por la tarde y una temperatura...
Un hombre de 43 años resultó herido durante la madrugada de este domingo tras protagonizar un vuelco vehicular en el ingreso a Rada Tilly....
Un particular episodio se registró durante la mañana de este domingo en la Ruta Nacional 3, en el ingreso a Rada Tilly, donde un...
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó en las últimas horas la identidad de otros dos desaparecidos, quienes estaban enterrados clandestinamente en un...
Según el pronóstico elaborado por el sitio meteorológico Windy para este domingo 15 de marzo, el aglomerado Comodoro-Rada Tilly tendrá las siguientes condiciones meteorológicas....
El Municipio de Rada Tilly anunció nuevas facilidades para el pago de impuestos, tasas y contribuciones municipales durante el mes de marzo, mediante distintas...
En el marco de la investigación por el homicidio de Bernardino “Nino” Villarroel, ocurrido en el barrio Kilómetro 5, la jueza Raquel Tasello dispuso...