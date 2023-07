Abren investigación por el robo a un comerciante en Barrio San Cayetano

Por el delito contra la propiedad acaecido el pasado 16 de julio se concretó en la mañana del último martes la audiencia de control de detención que tiene como imputados a Gustavo Bustamante y Mario Dorado Esquivel. La representante de fiscalía solicitó se declare legal la detención de ambos y se les formalice la apertura de investigación bajo la calificación legal provisoria de “robo agravado por el uso de arma blanca, en poblado y en banda”. En contraposición el defensor solicitó “se declare ilegal la detención y no se autorice la apertura de investigación, por el momento”. Finalmente, la jueza penal resolvió declarar legal la detención de ambos imputados y autorizó la apertura de investigación de la causa por el término de seis meses.

El control y apertura fue presidido por Raquel Tassello, jueza pena; el Ministerio Publico Fiscal fue representado por Macarena Murua, funcionaria de fiscalía, en tanto que la defensa de ambos imputados fue ejercida por Gustavo Oyarzun, defensor público.

La funcionaria de fiscalía solicitó se declare legal la detención de ambos imputados Bustamante y Dorado Esquivel ya que personal policial de la Seccional 6ta. que se encontraba realizando un control de identificación de personas, que la guardia recibe una llamada de una vecina que tres sujetos ingresaron a un comercio con intenciones de robo. Se dirigen al lugar mencionado y la víctima les refiere que huyeron por Avenida EEUU que se llevaron mercadería y un celular. Asimismo, la víctima describe a los tres. Seguido los servidores públicos dan cuenta que los sospechosos habían sido identificados anteriormente en el control e identificación de personas. Se dispone un dispositivo de rastreo y en una plaza a dos cuadras del lugar del hecho detienen a Bustamante y Dorado Esquivel ya que coincidían con las personas descriptas por la víctima y una testigo.

Seguidamente la representante de fiscalía se refirió brevemente al hecho a investigar cunado el pasado 16 de julio, siendo aproximadamente las 20.23 hs., Bustamante, Dorado Esquivel y otro sujeto por el momento no identificado, ingresan al local comercial “Las 2 saritas” ubicado en Av. Polonia al 1800 y mientras dos de ellos distraen al comerciante, uno de ellos huye con un paquete de snacks. Éste sale en persecución y al no darle alcance, vuelve al local y comienza a discutir con los dos restantes, les pide que se retiren y comienza una discusión, con golpes de puño y patadas. Al comerciante se le cae su celular y el sujeto no identificado lo toma y el otro saca un arma blanca y lo amenaza, para luego ambos huir del lugar. La víctima se disponía a llamar a la policía para denunciar el hecho, pero una vecina ya lo había hecho. Calificando provisoriamente el mismo para Bustamante y Dorado Esquivel como “robo agravado por el uso de arma blanca y por ser cometido en poblado y en banda” en calidad de coautores para ambos. Para concluir no solicitó medida de coerción para ellos, pero si se les dicte prohibición de acercamiento y contacto con la víctima mientras dure la investigación.

En contraposición el defensor se opuso a la legalidad de la detención solicitando que la misma “sea declarada ilegal ya que falta información, y la misma es confusa. La detención no es clara y al momento de detener a ambos asistidos no se les secuestraron ni el arma blanca ni los elementos sustraídos”, acotó el defensor. También pidió que no se autorice la apertura de investigación, por el momento hasta que la fiscalía recopile más elementos de prueba a la causa.

Finalmente, la jueza penal resolvió declarar legal la detención en base a una prueba objetiva obrante en la causa, como las imágenes de una cámara de seguridad aportadas por una vecina del comercio damnificado. También autorizó la apertura de la investigación en contra de los dos imputados, si bien no coincide con la calificación legal provisoria traída por la fiscalía, dándolos por anoticiados del hecho que se investiga en su contra y por asegurada su defensa técnica. Por último, dictó la libertad de ambos y les impuso la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima por el término de seis meses, advirtiéndoles que, en caso de no cumplir, se les puede revocar su libertad.