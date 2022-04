Abuso de menores: 10 denuncias por día es la cifra que arroja un estudio en Trelew y Rawson

Un grupo de mujeres se concentró en Trelew y Rawson para reclamar celeridad en la Justicia

Según un estudio publicado por la organización Puerta Violeta arroja que alrededor de 10 menores de entre 3 y 12 años son abusados por día en Trelew y Rawson. El 80% de los casos el abuso es intrafamiliar.

En este contexto, un grupo liderado por mujeres se concentraron ayer lunes en Tribunales de Trelew y Rawson en simultáneo para reclamar celeridad en la Justicia y perspectiva de género en los casos de abuso infantil. Según publica Jornada, exigen condenas efectivas y que no se vulnere el derecho de la niñez. La consigna en el reclamo fue “Con los chicos no”

Priscilla Torres, abogada y vocera de los autoconvocados, explicó que “estamos visibilizando sobre abuso infantil”. Precisó que 8 de cada 10 chicos abusados son víctimas de su entorno y círculo familiar. “Muchos siguen viviendo con sus abusadores. Complica la situación no poder hablarlo porque no pueden salir por situaciones económicas o familiares”.

Torres aseguró que “los chicos abusados no lo saben o les cuesta hablar porque no hay una educación sexual integral acorde a las circunstancias. Si bien la ley está, la aplicación queda a mitad de camino. Queremos concientizar sobre el trauma que se crea a niños y familias que tienen que confrontar con esto día a día: ver a los abusadores en sus círculos más íntimos. Las causas que llegan a un proceso judicial son la minoría. Se revictimiza a la víctima. Son necesarias las pericias para comprobar el hecho pero es engorroso someterlos permanentemente”.

Según Torres, “el sistema judicial se queda corto. Tenemos problemas en la Justicia para que se aplique perspectiva de género. No se puede tratar un abuso infantil como cualquier otro delito. Se vulnera el derecho de la niñez. Es uno de los valores que debemos cuidar como sociedad y son las más vulneradas. Conociendo de leyes me da impotencia. Hay cosas que quedaron obsoletas”. Pidió “creerle siempre a los chicos. No te va a mentir. Los tenemos que cuidar, creerles y acompañarlos”.

Por su parte Haylí Añón habló de una experiencia que le tocó vivir en su familia: el abuso de su sobrinita. “Es terrible. Parece una película. Ver al niño o niña después de las pericias que vuelve a tu casa y no pasa nada con el agresor. Sigue libre, vivís con miedo. No sabes qué auto pasa y qué auto no pasa”.

“Las madres quedan destrozadas y el imputado sigue como si nada habiendo hecho daño. No se puede hacer nada violento contra la persona. No se puede hacer nada porque terminas presa. Los abogados del imputado se agarran hasta de un cartel que pegaste. Es un horror lo que hacen. Son niños a los que les roban todo”.

“Mi sobrina fue abusada por su padre. Protección del Menor nos pidió que nos restituyamos el vínculo. En Cámara Gesell el niño tiene decir exactamente lo que sucedió. ¿Si no puede o no sabe hablar?. Toda la vida sigue siendo abusado. Mi sobrina pudo hablar. Revisen la computadora, el celular y van a encontrar todo. Los niños después de las pericias vuelven a su casa y hay una movida en sus cabecitas que no entienden. La familia queda con las manos atadas, y la madre con mucho dolor y bronca”