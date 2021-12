Antonio Laje acusado de acoso sexual y lo calificaron de “depredador psicópata”

Eugenia Morea acusó contra Antonio Laje a través de sus historias de Instagram y develó detalles de todo lo que vivió, mientras compartió con él en un proyecto laboral. La periodista afirmó que el conductor tenía conductas lamentables con ella y que incluso se atrevió a insinuársele a través de mensajes.

Eugenia Morea sorprendió a todos con sus primeras declaraciones contra Antonio Laje, donde aseguró que:

“Si no te acostás con él, te echa sin ninguna explicación”.

Horas más tarde escribió en un liberador texto:

“7 años pensando que el problema era yo, 7 años guardándome lo que viví en América TV con Antonio Laje. Gracias a las periodistas que hablaron, hoy me animo a hablar”.

Asimismo, no titubeó en exponer todas las agresiones y actitudes que soportó de parte del periodista: “El problema no éramos nosotras, el problema eras vos, Laje, que me maltratabas delante de la gente, pero por WhatsApp me decías que estabas enamorado de mí o ‘ay, cómo te viniste hoy, lo hacés para provocarme‘ y tantas cosas más”.

Sin ánimos de dejar nada a la imaginación, Eugenia Morea confirmó que la “violencia laboral y acoso sexual es la patología” de Antonio Laje, a quién describió como un “depredador psicópata“. A pesar de creer que esto puede traerle serias consecuencias, la panelista de Crónica TV asegura que se mantendrá firme en su denuncia: “Esto hasta quizás me perjudica, pero yo no me callo más”.