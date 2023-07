Bariloche: La crónica de “mi pobre angelito” versión viaje de egresados

“No la pasó bien”, contó Emiliano, el papá de Lautaro.. El relato de una jornada interminable en la que sufrió hasta las 2.30 de la mañana para poder tener nuevamente a su hijo en casa.

Última noche del viaje de egresados a Bariloche. El plan era tan intenso como lo había sido toda la semana: cena, previa, boliche y de ahí directo al avión que los llevaría de regreso a Mar del Plata. Cansados, después de la seguidilla de veladas a pura cumbia y fiesta, los chicos llegaron mansos al aeropuerto mientras el sol empezaba a aparecer en el cielo patagónico.

Bolso, check in y a esperar que se haga la hora de embarcar para cerrar definitivamente aquella experiencia inolvidable de los estudiantes. Algunos todavía cantaban, otros repasaban los videos más divertidos de la última fiesta y otros, como Lautaro, se sentaron en un rincón para dormir hasta que llegue el llamado del representante de la empresa para subir al avión.

Pero cuando Lauti abrió los ojos vio que a su alrededor no había amigos, ni coordinadores, ni adultos acompañantes. Fue corriendo hasta la puerta de embarque pero allí descubrió que ya estaba cerrada y que el vuelo que se anunciaba era otro. “Tu avión se fue. Ya despegó, no se puede hacer nada”, le dijeron.

En pánico, le escribió a Emiliano, su papá, que en su trabajo en Mar del Plata, no se imaginaba lo que sucedía en tierras rionegrinas. “Pa, me quedé dormido y estoy solo en el aeropuerto”, le dijo por WhatsApp. Pero su papá pensó que solo era una broma, hasta que llegó el segundo mensaje: “Quedate tranquilo, yo lo soluciono”. Fue entonces que el hombre supo que su hijo estaba en problemas.

Yo estaba en el trabajo y dejé todo y lo llamé por teléfono”, cuenta Emiliano a Telefe Noticias, todavía angustiado por el conflicto. “Lo tranquilicé y le dije que se contactara con un policía del aeropuerto para buscar a algún representante de la empresa”. Cuando por fin lo pudo encontrar, el padre pidió hablar con aquella persona que prometía resolver el inconveniente.

“Yo quería quedarme tranquilo y saber con quién se iba a quedar mi hijo”, pero allí comenzaron los problemas. El empleado de Maxdream aseguró que llevarían a Lautaro al hotel por unas horas y luego regresarían al aeropuerto para que se tomara un vuelo rumbo a Buenos Aires. Allí lo esperaría otra coordinadora que lo acompañaría hasta retiro para tomarse un micro hasta Mar del Plata.

La charla no dejó tranquilo a Emiliano, que temía por lo que pudiera llegar a sucederle a Lautaro: “Yo no sabía quién era ese hombre, si era de Maxdream o si era de otro lado. Si se lo iba a llevar del país o qué. Las cosas que se me pasaron por la cabeza en ese momento, no te puedo explicar”.

Furioso, el papá de Lauti fue hasta las oficinas de la empresa de viajes de egresados en Mar del Plata para buscar alguna respuesta, pero tampoco le dieron precisiones y mucho menos una disculpa: “Fui a pedir una explicación, no me pudieron aclarar nada. Lo único que me dijeron fue que la aerolínea era la que contaba a los pasajeros. Yo le dije: ‘Yo el viaje lo arreglé con vos, mi hijo se fue con vos y ahora resulta que lo perdiste’”, recuerda el hombre que ya está iniciando acciones legales contra la empresa.

Preocupado por su hijo, Emiliano y el resto de la familia no tuvieron otra más que esperar que aquel plan que le habían prometido se cumpliera: “Quedó varado, solo, en la otra punta del mapa, los padres desesperados y la empresa… un silencio atroz”.

“Todavía no hubo nadie que me haya dicho nada de lo que sucedió. Todo en base a lo que me dijo mi hijo y el chat de los chicos preguntando por él”, añadió el hombre que pasó varias horas de angustia hasta que llegó el esperado mensaje de Lautaro diciendo que ya estaba en el micro rumbo a Mar del Plata.

Eran las 2.30 de la mañana del martes cuando el micro ingresó en la terminal. Lautaro bajó y por primera vez después de tanto viaje se encontró con una cara conocida. Eran sus padres, que lo esperaban para volver a casa. “Lauti no la pasó bien. Es una situación jodida. Dentro de todo salió bien. Yo no dormí en toda la noche. Viaje de mierda, tras que me salió carísimo me tiene que pasar todo esto”.

Fuente: Telefe Noticias