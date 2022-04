Cinthia Fernández cruzó a un dirigente del Polo Obrero: “no soy una delincuente como vos”

La panelista se enfureció después de que Eduardo Belliboni la amenazara con contar “muchas cosas de las que ella hace”.

En distintas oportunidades, Cinthia Fernández se pronunció en contra de los piquetes y este miércoles no fue la excepción. Aprovechando que Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, aceptó dialogar con Momento D (eltrece) durante el acampe en la 9 de julio, la panelista no dudó en decirle qué pensaba sobre los cortes en el tránsito y mantuvieron un fuerte cruce

“Si no marchan, no cobran”, señaló Fernández. La frase no le gustó nada a Belliboni, que amenazó con decir “muchas cosas de las que hace Cinthia”. Ante esa amenaza, ella le retrucó: “Contame, a ver, machirulín”.

Ante el contraataque de la integrante del ciclo que conduce Fabián Doman, el dirigente intentó bajarle el tono a la discusión y trató que el debate volviera a ser en torno a los problemas sociales. Pero no tuvo éxito, ya que la discusión se recrudeció, según publica TN.

Cinthia Fernández insistió en saber qué era lo que Eduardo Belliboni estaba insinuando sobre ella.

“Yo no tiro piedras, no soy corrupta, no paso lista, no cobro para ir a la marcha, no busco reemplazo, contame qué hago. No tengo ningún plan, tengo tres laburos. Contame qué hago yo, a ver si sos tan guapo. Si tenés los huevos, decilo”, exclamó.

El conductor del ciclo intervino para tratar de frenar la discusión y aseguró que ya estaba “aclarado el punto”. Pero ella se mostró en desacuerdo y agregó: “A mí no me aclaró, porque la colita esta, la tengo bien limpia, yo no sé si vos podés decir lo mismo. Mantenemos vagos”.

Ofendido, Belliboni dijo que no aceptaba nada de lo que expuso la bailarina. Poco le importó a Fernández, que utilizó el mismo argumento: “Yo tampoco acepto que vos me amenaces. Si tenés algo para decir, sacalo, porque yo la cola la tengo bien limpia, no soy delincuente como vos”.

El entrevistado dijo que no iba a seguir en el móvil bajo esos términos: “Si a idea es gritar… Lo que está diciendo es delincuente, chorro, nos dice vagos, atorrantes, que le pagamos a la gente. Le pido por favor que sea respetuosa”.

Sin embargo, Cinthia le dejó en claro que no iba a dejar que él tenga la última palabra. “Un montón de gente de su Polo Obrero lo dice en vivo”, concluyó.