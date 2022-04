Clima para todos: “subestación” el fenómeno que abarcará a todo el país

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) le confirmaron a Infobae la llegada de elevadas temperaturas para el noreste del país, copiosas nevadas en la región patagónica y lluvias intensas en la zona central. ¿A qué se debe?

Un fenómeno meteorológico “subestacional” -así se denomina porque su duración es más corta en relación a todo un trimestre- provocará que distintas regiones de Argentina se vean afectadas desde este fin de semana por eventos climáticos poco habituales para la estación otoñal.

Según precisó Matías Reinoso, vocero del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), “se prevé un importante aumento de las temperaturas en el norte del país desde el domingo próximo”, con máximas que podrían ubicarse entre los 35 y 40° centígrados en las provincias de Chaco y Formosa, que a priori serían las más afectadas por este evento. No obstante, aclaró –en diálogo con Infobae– que aún no se puede hablar de una “ola de calor” para la región debido a que las temperaturas máximas y mínimas deberían superar “ciertos umbrales climatológicos” para determinar la presencia de dicho fenómeno. En tanto, se espera que para el 28 de abril comiencen a descender las temperaturas en el norte del país.

En cuanto a la región central, Reinoso advirtió sobre la posible presencia de “lluvias y tormentas” que podrían llegar a ser intensas, como consecuencia de pasaje de diferentes frentes fríos que van a avanzar hacia el norte del país, favorecidos por la “advección” de aire del sur que generan los sistemas de baja presión al desplazarse sobre la Patagonia.

“Esta situación puede replicarse varias veces en lo que queda del mes, por eso es muy recomendable seguir de cerca las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana que puede visualizarse en la web oficial del Servicio Meteorológico Nacional”, aconsejó el experto en diálogo con este medio.

La Patagonia no será esquiva a este evento. Para el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de mayo -lapso durante el que se desarrolla el otoño meteorológico-, se esperan temperaturas en promedio superiores y precipitaciones en promedio inferiores a lo normal en gran parte de la región, de acuerdo al reporte del organismo.

¿Por qué está pronosticado este evento para Argentina en pleno otoño? Si bien puede ocurrir en cualquier momento del año, Reinoso señaló que el mismo está asociado a la presencia de un centro de alta presión que se va a desplazar lentamente hacia el este por el norte del país, y va a favorecer un importante ingreso de aire cálido proveniente de latitudes menores, debido a la circulación en sentido antihorario que caracteriza a este tipo de sistemas en el hemisferio sur.

Unseasonal heat waves in the Southern Hemisphere:Australia,New Zealand,South Africa and next…South America ! A brutal and record heat wave is looming in North Argentina and Paraguay.Temperatures might rise >40C with nights near 30C after collapsing afterwards. Stay tuned. pic.twitter.com/mkYGpcHXUl

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) April 21, 2022