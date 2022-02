Cocaína letal: el relato de un consumidor que prometió “no voy a seguir consumiendo, no quiero saber más nada”

Describió los síntomas previos a la internación: “me agarró dolor de panza, de cabeza, vomité sangre, se me nubló la vista y terminé en el hospital”.

Uno de los consumidores de la cocaína adulterada que causó numerosas muertes y personas internadas contó hoy cómo fue que le afectó la droga y cuáles fueron los síntomas que lo obligaron a permanecer en un centro de salud hasta recibir el alta.

“Estoy vivo a pesar de lo que me pasó. Es feo que pase una cosa así, estuve con vómitos de sangre. El martes estaba con los chicos y después de consumir me agarró dolor de panza, de cabeza, los vómitos, se me nubló la vista y terminé al otro día en el hospital“, contó el joven llamado Juan en declaraciones a la prensa.

Y añadió:

“Me asusté mucho, soy consciente que no lo tengo que hacer más. Yo no me di cuenta de nada con la cocaína, la conseguí con un amigo que me invitó a tomar“.

“Mis amigos están todos bien, pero hay varios que fallecieron en el barrio. No voy a dar nombres pero tengo conocidos que murieron. Yo no voy a seguir consumiendo, no quiero saber más nada“, aseguró.

En esa línea, detalló:

“Estábamos tomando una cerveza y después de tomar eso me empecé a sentir mal. Hay que tener mucha conciencia con lo que está pasando, en el momento no pensé que era por eso. Me ofrecieron ayuda y me habló mucha gente, gracias a Dios estoy acá“.

“Se me nubló la vista y me agarró mucho dolor de cabeza. Cuando entré a mi casa me fui a dormir, aunque no sabía si me iba a volver a levantar. Sentí que me podía haber muerto, tuve un Dios aparte“, insistió.

Por último, agregó: “Me dieron el alta, ya estoy bien pero me dijeron que no consuma más nada y que tome mucho líquido para limpiarme todo“.

