Confirman prisión preventiva al coimputado por robo que terminó con un comerciante baleado en Comodoro

Ayer viernes se efectuó la audiencia de revisión por videoconferencia en relación al robo agravado a Feria-Almacen RM en cuanto al coimputado en la causa Hugo Bystray. La defensora solicitó se revoque la resolución de la jueza Tassello y se morigere la prisión preventiva de su asistido a arresto domiciliario. En contraposición el fiscal requirió se rechace el pedido de morigeración de la defensa y se confirme la prisión preventiva dictada por la jueza Tassello el pasado día jueves. Finalmente, las juezas pasaron a deliberar y resolvieron por unanimidad confirmar la resolución de la jueza Tassello, es decir la prisión preventiva de Bystray hasta el próximo 17 de septiembre.

El tribunal de revisión estuvo compuesto por las juezas Alicia Revori y Silvana Vélez de Esquel y Lago Puelo respectivamente; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Cristian Olazabal, fiscal general; en tanto que la defensa de Bystray fue ejercida por Vanesa Vera, defensora pública.

En un primer momento la defensa criticó la resolución de la audiencia de revisión del pasado jueves de la jueza Tassello de confirmar la prisión preventiva de Bystray, calificándola de “arbitraria ya que no se han merituado los planteos de la defensa”. Su asistido “desconocía por completo que las personas que lo acompañaban iban a efectuar un robo, estaba con ellos porque iban a comprar estupefacientes. Su razón en el vehículo era otra”, agregó la defensa. Además, “Bystray no manejaba, iba de acompañante, existiendo duda de la participación de Bystray en el hecho”. El peligro de fuga puede ser cautelado con una medida menos gravosa como su arresto domiciliario, planteó. No existe peligro de entorpecimiento ya que fue Bystray quien colaboró con la investigación. También existe un informe social positivo del domicilio. Por todo lo cual la defensa requirió se revoque la resolución de la jueza Tassello y se morigere la prisión preventiva de Bystray por su arresto domiciliario, recordando que no tiene antecedentes penales ni causas en trámite.

Advertisement. Scroll to continue reading.

En contraposición el fiscal pidió se rechace el pedido de morigeración de la defensa.

El avance que se tuvo en la investigación del caso no fue a instancias de la colaboración de Bystray, sino que la misma fue una coartada para defenderse. La investigación es independiente del Ministerio Público Fiscal. “Con registros fílmicos se pudo vincular al coimputado Nahuelquir y que Bystray haya colaborado con la investigación no lo desvincula del hecho”, expresó el fiscal.

Aportó el auto en el que se desplazaron las 4 personas que perpetúan el robo. Bystray no podía desconocer que tenían armas de fuego. Desde la defensa se ha valorado negativamente la resolución de la jueza Tassello, pero hubo un aporte esencial de Bystray en el hecho. A medida que la investigación avanza, la causa se agrava, las lesiones de graves pasaron a gravísimas ya que a la víctima hubo que amputarle la pierna izquierda.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Existen elementos de convicción para el dictado de una medida de coerción, la gravedad del hecho, con una pena en expectativa con un mínimo de 6 años y 8 meses de prisión efectivos. Asimismo, la prisión preventiva dictada no es arbitraria ni desproporcionada, por lo cual solicitó se rechace el pedio de la defensa y se confirme la resolución de la juez Tassello, es decir la prisión preventiva de Bystray hasta el próximo 17 de septiembre.

Finalmente, las juezas resolvieron por unanimidad confirmar la resolución de la jueza Tassello no advirtiendo arbitrariedad en la misma, alegada por la defensa, ya que la jueza merito los argumentos de las partes, pero no coincidió con los de la defensa, no le dio la razón y eso no es ser arbitrario, argumentaron. Tassello merito los elementos de cargo, elementos de convicción suficientes para tener a Bystray como probable autor de un hecho grave, y también por los peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación. También la jueza explicó los motivos por los cuales rechazó el arresto domiciliario y las juezas de revisión comparten su análisis.