De película: robaron un colectivo y emprendieron una fuga por 21 kilómetros; en el camino chocaron a 20 vehículos entre ellos una ambulancia

Un hombre de 43 años con antecedentes por robo, tomó el micro en Villa Luro y tras una intensa persecución de 21 kilómetros fue atrapado en Luis Guillón.

Tres delincuentes robaron un micro escolar en la zona de Villa Luro y a toda velocidad tomaron la General Paz sin importar a quien chocaban en su camino. El objetivo era escapar de la policía, que fue advertida enseguida del siniestro por el dueño del vehículo, quien de casualidad se encontraba cerca del galpón donde lo había dejado estacionado unas horas más temprano, mientras paseaba a su perro.

“Le di el perro a mi pareja, llamé al 911 y los perseguimos. Después durante la persecución los perdimos, pero seguía comunicado con la policía″, dijo el dueño de la empresa de transporte”, dijo el dueño del vehículo robado.

El delincuente al volante, un hombre de 43 años con antecedentes, tomó la General Paz con dirección a Camino de Cintura, y en el trayecto que culminó luego de 21 kilómetros con una larga fila de autos de unos 20 móviles policiales, chocó a varios autos, una ambulancia del SAME y cuatro patrulleros.

En un momento de la persecución, una camioneta de la policía intentó acorralarlo, pero el conductor feroz hizo caso omiso, la chocó y siguió adelante. Fue en ese momento que los otros dos delincuentes se tiraron del micro y decidieron abandonar a su compañero. El estado de alteración del conductor parece haberlos asustado. De milagro, no hubo heridos de gravedad.

Finalmente, la policía disparó a los neumáticos y al motor y logró detener al micro en la colectora de Camino Cintura y San Martín, en la localidad de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría.

Enseguida, llegó al lugar el dueño del colectivo destrozado y dio detalles en diálogo con TN: “Estoy muy agradecido a ese efectivo que los siguió y a la gente de la provincia que se expuso cómo cruzó la camioneta, esto es un desastre, podría haber sido peor. El conductor la tenía muy clara manejando, no sé si estaba drogado o no, pero la tenía clarísima manejando. No es un improvisado este tipo”.

Y agregó: “Me aconsejaron que no me acercara porque estaban armados. Le pido disculpas a toda la gente que estuvo en el accidente. No pude ver el daño que hizo en el camino, sé que hizo bastante. Ya era un micro viejo, había dos más nuevos estacionados adelante, no sé por qué este, quizás lo querían para repuesto, encima a las 8 de la noche”.

El delincuente de 43 años ya tenía con antecedentes por tentativa de robo en febrero de 2020. Tras se detenido fue derivado al hospital Santamarina, de Monte Grande, por politraumatismos, según publica N.A.

El arma con la que el ladrón efectuó los disparos no fue hallada, informaron fuentes policiales. La causa, en tanto, quedó a cargo de la UFI 2 de Esteban Echeverría, y en manos de la Dra. Cifarelli.