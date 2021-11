Denuncian abuso sexual en los pasillos de la Casa de Gobierno de Tucumán

Dos trabajadoras de prensa de Tucumán denunciaron este martes que fueron víctimas de abuso sexual mientras cubrían actividades en la Casa de Gobierno de esa Provincia durante las PASO y las legislativas del domingo.

Carolina Ponce de León, periodista de Radio Universidad, relató -según publica el portal de Marcelo Bonelli– que sufrió la agresión mientras cubría las elecciones legislativas. Por su parte, Mariana Romero, quien trabaja en varios medios de la Provincia, tomó valor con la denuncia de su colega y que atravesó por un episodio similar el día en que se llevó a cabo las PASO.

Según comentó Ponce de León, el último fin de semana fue “encerrada por tres personas” después de ingresar al Salón Blanco de la casa provincial y describió:

“Una me metió la mano por adelante, otra por atrás, yo me puse la cartera entre las piernas para frenar esto un poco“.

“En eso, a una de estas personas se le enganchó un anillo en un gancho que tiene mi cartera. Me daba tanta vergüenza la situación, quería llegar hasta donde estaban mis compañeras, que se dieron cuenta de que algo me pasó por mi cara, me puse a gritar”, contó.

“Una señora me gritó que yo era irrespetuosa y mis compañeras me defendieron. Me preguntaron qué podía hacer. Yo dije que no me iba a callar ante ese manoseo, entonces hablé con personal del salón y me respondieron que era imposible controlar a tanta gente”, recalcó la comunicadora, quien temió por su estado de salud porque, según comentó, atravesó dos ACV.

Ponce de León realizó las denuncias correspondientes en la Comisaría 1º, y en la Fiscalía. “Tuve que volver ayer lunes para describir a las personas. Solamente pude ver a las personas por su ropa, pero no puedo decir de qué lado o partido son, la verdad es que entraba cualquiera“, manifestó, indignada.

A raíz de esta situación, Mariana Romero, también periodista tucumana, decidió sacar la luz un hecho similar que vivió, en ese mismo lugar, durante las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

En las redes sociales contó que en ese momento y lamentó no haber denunciado el ataque: “Quizás, si hubiera hecho lo correcto, quizás no le hubiera pasado lo mismo a mi compañera“. Y agregó que al contar la situación a sus compañeros “ninguno le dio importancia”.

“Esa noche, a la conferencia de prensa en Salón Blanco hicieron entrar a muchas personas que no eran trabajadores de prensa. Fanáticos que estaban ahí solo para aplaudir. Cuando el Gobernador empezó a hablar, ellos se mezclaron con la prensa. Yo sentí que alguien me manoseaba de una manera tan fuerte y descarada que pensé que era alguna de mis compañeras intentando acomodarme algo en el bolsillo trasero “, contó.

Además, agregó que el abusador “no se detenía” y que con tanta gente le resultaba imposible darse vuelta. “Al final me liberé una mano y agarré la que me estaba manoseando. Me di vuelta y lo vi, el tipo me miró de frente sin expresión alguna. Lo insulté, pero no creo que me haya escuchado con el discurso atronando por los altavoces”, expresó.

“Pasé un rato sin problemas, hasta que el tipo me apoyó. Me alejé como pude. Al rato, me puso una mano en la nuca y así terminamos de escuchar el discurso del Gobernador”, agregó.

En ese marco, la Asociación de Prensa de Tucumán (APT), expresó su repudió enérgico y solidaridad para con las periodistas tucumanas y las agresiones mientras realizaban labores en la Casa de Gobierno de la provincia norteña.