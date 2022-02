Denuncian que la UNPSJB desaprobó a una alumna que estaba internada tras haber sufrido un ACV

El insólito hecho tuvo lugar en la carrera de Enfermería de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco.

Dora Zamudio, estudiante de primer año de Enfermería, se hallaba a punto de comenzar el 2° cuatrimestre y de cursar la materia de Microbiología y Parasitología, cuando sufrió un ACV que la obligó a permanecer muchos días internada en terapia intensiva en la Clínica del Valle. Gracias a la atención del Doctor Pablo Mazzarin –especialista en Neurocirugía- pudo salir adelante.

La estudiante relató a El Comodorense Portal de Noticias que: “de terapia fui a sala general y ahí me matricule al 2° cuatrimestre”. Posteriormente volvió a su hogar y retomó sus estudios académicos, pero al finalizar el ciclo lectivo se encontró con la sorpresa de estar reprobada en una materia, ella afirma, “recuerdo haber hecho las autoevaluaciones porque mis compañeros enseguida me pusieron al día y me ayudaron, mi madre me imprimió cada pdf”.

Tras su sorpresa, dio los pasos para poder entender qué sucedió, “hable con las tutoras y con la profe, me dijo que espere a que cierre la cursada, esto fue fines de Diciembre del 2021”, pero terminó confirmando su temor, “me encontré después en el siu (SIU guaraní) en condición de reprobado”.

Asimismo, ella pudo confirmar que tanto cursó y como aprobó otras materias del mismo cuatrimestre, “curse Filosofía y la promocione, en Enfermería Comunitaria me presenté a rendir el examen final y aprobé”.

Nuevamente Zamudio intentó mediar una solución con las profesoras de la materia que reprobó, Microbiología y Parasitología, Sandra Fretes y Silvina Villegas. Las mismas le respondieron que debía recursar, en otras palabras volver a repetir todo el cuatrimestre perdiendo así el tiempo invertido y la posibilidad de seguir avanzando en la carrera, incluso teniendo el justificativo de haber sufrido un ACV.

Entonces la pregunta es ¿Cuál fue la razón por la que reprobó?, la respuesta fue por no haber hecho una “autoevaluación”, que cabe mencionar que no llevaba nota pero la cátedra la considera obligatoria.

Ante la frustrante situación ella respondió: “en principio me sentí ‘wooou otra traba más’ pero insistí y me dije esta es la última puerta, tampoco quiero que la docente se enoje conmigo”.

Finalmente, la estudiante de Enfermería aseguró: “no estaba en mis planes sufrir un ACV, estuve internada en terapia intensiva y en coma farmacológico, el Dr. Pablo Mazzarini hizo el milagro de salvarme, hoy tengo la condición de una persona sana, no tengo secuelas. Yo no pido que me regalen la nota ni nada, solo que me dejen rendir el examen final para poder seguir avanzando”, concluyó.

Fuente: El Comodorense