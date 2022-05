Denunció que un hombre intentó secuestrarla en pleno centro de Comodoro

Ocurrió en la jornada de ayer lunes

A través de la red social Facebook, una joven comentó la lamentable experiencia que debió padecer esta mañana. En inmediaciones de la calle Sarmiento, un sujeto la agarró e intentó secuestrarla.

“Antes que todo quiero decir que estoy bien solo muy asustada, hoy a la mañana alrededor de las 8:45, cuando dejó el auto estacionado en la Costanera, cruzo la ruta hacia la calle Sarmiento y de golpe alguien me agarra por detrás, no era con intención de robo por como me tenía, intento que me suelte y no lo hacia, grite, éste hombre me seguía agarrando y no me soltaba”, relató primeramente.

Asimismo, sostuvo que “en mi intento por salirme, me logro soltar ya cruzando la calle hacia Andreani buscando ayuda, éste tipo sale corriendo hacia Güemes. Del susto lo único que hice es correr a mi trabajo. Cuando salí fui a la comisaría y me dijeron que lo único que podía hacer es una exposición, no denuncia porque no me hizo más que agarrarme, que debe ser un loco que se escapan del psiquiátrico, que si lo veo les avise”.

Por último, dijo: “lo único importante es, chicas estén atentas, es un hombre con barba no muy alto de contextura chica. Yo entreno mucho y tengo fuerza entonces pude escaparme, tenía campera verde tipo manzana”.