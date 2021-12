Educación: El Programa Acompañar alcanzó a 7.100 estudiantes

Se realizó de manera online el cierre del ciclo 2021 del programa federal con la participación de talleristas, coordinadores, estudiantes y directivos, en el cierre del ciclo 2021. La Ministra Perata destacó el trabajo territorial y la red construida con organizaciones intermedias que entendieron la importancia de este programa para fortalecer el vínculo de niñas, niños y adolescentes con sus escuelas.El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, realizó con la participación de referentes regionales, talleristas y estudiantes, el encuentro de cierre del programa Acompañar: Puentes de igualdad, que durante este año puso en marcha Nación con el firme propósito de recuperar las trayectorias educativas de las y los estudiantes que se desvincularon del sistema o tienen una relación intermitente, por motivos diversos.

Participaron del encuentro que se realizó de forma online, la ministra de Educación Florencia Perata, los subsecretarios de la cartera educativa, Laura Longo y Miguel Casanova; la directora general de Educación Primaria, Mariela Rossi; de Educación Secundaria, Alberto López; la supervisora Diana Rearte y directivos de escuelas, entre otros participantes. La presentación estuvo a cargo del coordinador provincial del programa, Sebastián Barría quien en primer lugar cedió la palabra a Delia Méndez, representante del Ministerio de Educación de la Nación y coordinadora nacional de Acompañar.

En Chubut el dispositivo impactó en 7.100 estudiantes de los niveles Primario y Secundario de las seis regiones educativas, que transitaron por distintas propuestas que tuvieron como finalidad generar espacios de vínculo y aprendizaje, gracias a la red creada por el Gobierno Provincial y el trabajo en territorio de 14 articuladores y 270 talleristas.

Los datos muestran que los talleres socio educativos tuvieron 25 sedes y llegaron a 700 estudiantes. Las propuestas institucionales desde las escuelas concretaron 40 proyectos para 4200 estudiantes. Los trayectos alternativos de enseñanza, para impulsar la terminalidad en escuelas secundarias, llegaron a 1000 estudiantes y AcompañarTEC (para escuelas técnicas) a 1200 chicos y chicas.

Trabajo en las regiones

En este sentido, la Ministra Perata resaltó el trabajo de Sebastián Barría, de los articuladores y talleristas porque su tarea contribuyó “a garantizar el derecho a la educación en un contexto difícil, tanto a nivel nacional como provincial, pero va asomando el sol y vuestro trabajo permitió darle a las y los estudiantes esa cuota de esperanza de que es posible volver a la escuela”.

“Sé todo el trabajo que hicieron articulando con las escuelas, centros vecinales, casas tuteladas, bibliotecas, en todos aquellos espacios que se abrieron ante esta necesidad que tuvo el sistema educativo para re vincular a los estudiantes, acompañarlos, fortalecerlos y hacerles saber que los estamos esperando”, sostuvo la ministra.

Luego, consideró que “aquellas cuestiones que faltan reforzar, que son entendibles en el marco de una presencialidad plena que se dio a partir de septiembre, serán el punto de partida para trabajar y arrancar en 2022. Todo lo hecho, esto que cada uno de ustedes nos contó, es un montón y les agradecemos el empeño, el compromiso y también el creer que niñas, niños, jóvenes y adultos deben recuperar su derecho a la educación que la pandemia y cuatro años de un gobierno nacional que desfinanció al sistema educativo, les quitó”.

Reducir las desigualdades

La pandemia profundizó desigualdades previas y complejizó una cantidad de situaciones para niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país. En respuesta a esta problemática, el Ministerio de Educación de la Nación creó, en agosto de 2020, el programa Acompañar fue aprobado de forma unánime por la asamblea del Consejo Federal de Educación, a través de la resolución 369/20.

“Agradezco al Ministerio de Educación el trabajo denodado que hace para que cada programa que desde Nación se diseña se efectivice en su territorio. Este es un programa central que intenta dar respuesta a un momento de mucho dolor, como el presente, donde luego de años de políticas económicas y sociales neoliberales sumados a la pandemia, hay muchos niñas, niños y jóvenes fuera de la escuela y ella no logra vincularlos. Para eso nació Acompañar”, sostuvo Méndez.

Tras hacer hincapié en la necesidad de “hablar con total veracidad de los problemas que tenemos y los docentes ocuparnos de aquello que nos preocupa”, sostuvo que el Estado por sí solo no puede y que es vital el trabajo interinstitucional y comprometido de todos los actores. “Se necesita que la población tenga garantizados los derechos básicos para poder vivir dignamente y que el Estado sea un brazo ejecutar, pero no el único. ¿Qué hace el Estado si no tiene el acompañamiento de los trabajadores de la educación, de la salud, entre otros?”, dijo.

Asimismo, reconoció que el contexto educativo nacional es “dificilísimo” y fue crítica sobre las propuestas que en líneas generales la educación pone a disposición de los estudiantes. Por eso, consideró, es central amoldar su estructura a las necesidades reales de los estudiantes de hoy.

“Acompañar incita a que el proyecto institucional de la escuela sea amplio y no se reduzca solo a Matemática y Lengua. Las nociones básicas de cada una de estas disciplinas tienen que darse, pero tenemos que transformar la escuela argentina porque ya no es la que los chicos necesitan; son estudiantes de la segunda década del siglo XXI y en muchas escuelas aún se trabaja con la concepción de la escuela del siglo XIX. Hay que fortalecer muchísimo a los equipos dentro de las escuelas y fuera de las escuelas con las organizaciones de la sociedad civil. Si no se cambia la organización curricular e institucional el Estado seguirá invirtiendo fuertemente para que los chicos vuelvan a la escuela, pero si vuelven a la escuela que no quieren, que los expulsa, en donde no se sienten realmente estudiantes en proceso de aprendizaje, todo el esfuerzo va a tener un porcentaje mucho menor de éxito en alcanzar los objetivos”, señaló.

Experiencias

Nancy Santander, directora de la UEM Nº 79, de Colán Conhué, con una matrícula que ronda los 76 estudiantes contó que los talleres que se brindaron fueron elegidos por el propio cuerpo docente que seleccionaron, entre las propuestas recibidas, dos: uno de técnicas ancestrales (telar mapuche, hilados, fieltro, artesanías) y otro de informática, para prepararlos ante un escenario bimodal y para el uso del celular con fines pedagógicos.

“Se seleccionaron estos proyectos porque nuestra escuela, desde marzo de 2021 inició y transitó todo el año con presencialidad con siete horas de jornada completa entonces el retorno nuestro fue diferente a otras escuelas. Una de las grandes dificultades fue que notamos que tanto niños como adolescentes vieron resentida su motricidad fina, necesitábamos actividades diferentes que no se ofrecen en la comunidad, que atendieran el problema que detectaron los docentes y el taller de artesanía cumplió nuestras expectativas”.

Benjamín Mellado participó del taller socioeducativo del kilómetro 17 en donde los talleristas Maira Pericich y Cristhian González trabajaron de forma articulada con Abuelas Cuentacuentos y abordaron contenidos curriculares uniendo distintas áreas. Así nació la idea de narrar un cuento escrito e ilustrado por Benjamín en el taller. “Primero escribo y luego dibujo; también hago historietas donde el personaje es una mascota que tiene superpoderes como Dragon Ball, Naruto y Pokemón, todo junto fusionado”, dijo hoy en el encuentro virtual al ser consultado sobre lo que escribía.

“Todas las experiencias fueron formidables y Acompañar, pese a las distintas dificultades que se fueron presentando, logró afianzarse y ponerse en marcha y lo que es lo principal: empezar a cumplir con su objetivo de vincular a chicos y chicas otra vez con el sistema educativo. Queda mucho por hacer, pero estamos en camino”, dijo Sebastián Barría, referente jurisdiccional.