El relato de una mujer que fue atacada en la zona del Liceo: “Es el mismo hombre que intento secuestrar a una chica”

La mujer contó a través de sus redes el momento de angustia

Este fin de semana un hecho violento y preocupante ocurrió en los alrededores del Liceo cuando una mujer fue atacada por un desconocido. La víctima pudo pedir auxilio y ser rescatada por una mujer. Según la policía el hombre habría intentado secuestrar a una chica anteriormente.

Jenifer contó a través de su Facebook el padecimiento que tuvo que vivir a causa de un hombre que se apareció en su camino y por la fuerza violentó su estado emocional y libertad.

El posteo de la comodorense inicia: “Hoy me paso algo que pensé que nunca me pasaría! Salí un rato a caminar al liceo y un hombre con casco puesto me atacó. Vi que era sospechoso lo intente evadir pero corrió tan rápido hacia a mí que en un segundo llego donde estaba. No pude defenderme sabía que no podía defenderme era más grande que yo. En ese momento pude soltarme y corrí hacia la calle corrí con todas mis fuerzas” aseguró.

Y continuó “pare una ambulancia en marcha que disminuyó la velocidad pero no paro y yo le gritaba auxilio ayúdeme y el solo bajo la ventanilla y escuchaba a mi agresor que le decía “nos conocemos es un tema de pareja” entonces noto que intenta seguir su camino yo temblando y llorando le suplicaba que me deje subir que me escuchara que no me dejara con el, que el no era un conocido, que el no era nada mío. Pero en ningún momento abrió sus puertas” afirmó Jenifer.

“Una mujer con dos nenes chiquitos me dice “te vi, te vi que estabas en peligro lo vi todo pensé que era tu pareja que te agredía pero vi que corriste a la calle y no viste si venia un auto. Mira si te pisaba. Vi tu desesperación subí a mi auto ya estas segura!” contó la víctima del acoso callejero.

Luego de ser auxiliada “el conductor de la ambulancia al escuchar todo intento buscar al agresor pero escapo! No sé en que sociedad vivimos que parece naturalizarse ver mujeres llorando por auxilio y no hacen nada” se cuestionó y subrayó:

“Yo estaba en peligro y una mujer con dos hijos me auxilió, me ayudó”.

Tras la huida del agresor “en un segundo muchos autos aparecieron, personas que me miraban y me decían estas bien. Porqué estas sola caminado. Porqué una chica bonita no lleva una navaja para defenderse. Porqué una chica así vestida no ve el peligro. Me hicieron sentir que yo era el problema” lamentó.

Finalmente en el lugar se hicieron presentes efectivos policiales quienes tras interiorizarse en el hecho advirtieron que el sospechoso había intentado secuestrar a una chica anteriormente.

En este sentido Jenifer exclamó: