Escuela N°39: denunció pérdida de gas y la separaron de su cargo

Se trata de Claudia Aguilar quien se desempeñaba como directora en la Escuela Primaria N 39 de Comodoro Rivadavia, cuando una pérdida de gas obligó a suspender las clases. Las autoridades la separaron del cargo pese al pedido de padres para que siga en el cargo.

En diálogo con LU 20 Radio Chubut, Claudia Aguilar, directora de la Escuela 39, separada de su cargo por denunciar irregularidades en el edificio escolar denunció que “hubo un incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Según Aguilar “El 19 de mayo saltó la alarma de la escuela, la casera se acercó y dijo que era por una acumulación de gas, era muy denso el ambiente. Esa misma noche hago una nota, a la supervisión, informando de esta situación pensando que iba a venir gente de Camuzzi o personal, pero nada pasó. Yo pienso que acá hubo un incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En este sentido recordó que “La semana siguiente sucedió lo mismo y temí por la vida de todos y pedí que se evacúe la institución porque de la sala de la cocina salía olor y había un silbido continuo. Ese día salí llorando de la escuela del miedo que tuve. Nos dijeron que lo que había pasado era que se había apagado una hornalla y que como no tenía termocupla estaba perdiendo”. Asimismo mencionó que “Después nos enteramos que el problema era una válvula de gas. Esas cosas se iban sucediendo, nos iban diciendo cosas que después no eran así. Yo me ocupé del tema y busqué asesoramiento y me explicaron qué era una prueba de hermeticidad”.

“Todo se hacía a través de notas. Fue una persona, que se presentó como un ingeniero y cuando íbamos a firmar el acta para las refacciones, nos dice que él en realidad era un estudiante avanzado de ingeniería. Días después llegó personal de Camuzzi que realizó una recorrida de dos horas en la escuela. Ese mismo día fue un escribano, se hizo otra recorrida de 4 horas en la escuela” indicó.

Aguilar manifestó “El certificó no que había una fuga de gas, sino lo que dice el personal de Camuzzi. Primero me felicitaron por redes sociales por haber hecho el acto de promesa a la bandera y el cambio de bandera. Después de eso me dijeron que debía volver a la presencialidad. Firmaron el acta donde garantizaban las condiciones en las escuelas” y agrego:

“El 8 de julio, me notificaron que estaba suspendida por haber amenazado a las supervisoras, algo que ellas mismas negaron ante mí”.

“Ocurrieron cosas como que tuve que firmar dos expedientes gemelos por la obra de reparación del baño. Hay cosas que tienen que ver con irregularidades. No se si es normal que se firman dos expedientes por el mismo asunto, con distintos números. Hoy la escuela 39, después de la separación del cargo, la Atech presentó un recurso y la restitución del cargo y la justicia solicitó una clausura de la escuela hasta que no se haga la prueba de hermeticidad que se hace 20 días después, y que dio mal” manifestó.

Finalmente, la ex directora resaltó “Los padres atemorizados, hicieron guardias afuera de la escuela, se cambiaron los caños de afuera de la escuela y la prueba de hermeticidad, suponemos que dio bien y que por eso luego empezaron las clases. Ahora fui designada a salud, y estoy trabajando en un centro de atención primaria haciendo atención al público”.