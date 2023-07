Grabois asegura que no ahorra en dólares y que sus gastos mensuales no superan los $200 mil: “Me gusta la simplicidad”

El referente social y precandidato a presidente de Unión por la Patria estuvo en el nuevo ciclo de entrevistas de República Z.

Juan Grabois, el referente social y precandidato a presidente de Unión por la Patria -junto a la socióloga Paula Abal Medina en la fórmula- dijo presente en En Confianza, el nuevo ciclo de entrevistas en República Z.

Conducido por la influencer Mai Pistiner, ella comenzó asegurando: “Tenía muchos preconceptos suyos, hay mucha gente detrás de mi generación [tiene 32 años] te prejuzga, no te conoce, y te asocia a un sector político [la izquierda]”. Por ende, buscó develar a la persona, detrás de las ideas políticas, en una entrevista descontracturada.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Y muchas cosas no se sabían y -según Grabois- no le gusta indagar en profundidad. “Es un padre de familia, tiene tres hijos, está casado [no dice con quien] y -reconoce Mai- “mucha gente de mi generación piensa que vivís abajo de un árbol y comés…” “(Risas) bayas”, completa Grabois en tono jocoso.

A los 18 años, Grabois se fue de la casa familiar, durante un par de meses fue profesor particular y después recaló en un call center, aunque su vida está marcada por dar clases (Teoría del Estado) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. “Toda mi vida trabajé para el sector privado, nunca tuve un cargo público, mi principal ingreso son las regalías de mis tres libros que los publican editoriales multinacionales, tengo otros dos que no me generan ganancias”, asegura.

“¿Cómo te llevas con el dinero?”, pregunta Mai. Y agrega: “Me gusta la simplicidad, que no es lo mismo que vivir sin comer, no he hecho votos de pobreza, pero me gusta -parafraseando la frase popularizada por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota del tema Un poco de amor francés, (del disco “La mosca y la sopa”, 1991) que el lujo es vulgaridad lo tengo muy presente”, acotó sobre la famosa cita -readaptada- que acuñó Jorge Luis Borges allá por 1981.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Nunca me compré ropa porque siempre tuve alguien que me la regaló”, dice entre risas Grabois, mientras Mai le pregunta por su campera (“regalo de una compañera”) y luego desgrana su vestimenta: “Zapatillas compradas por mi mamá, el jean no sé quién me lo regaló” y sentencia con una llamativa frase: “A una casa de ropa, a comprar, no fui nunca”, remató mientras recordó que tiene un auto modelo 2001 y, risueñamente, reveló: “Se rompió hace poquito”, revela.

Finalmente cuando llegó el ping-pong de las preguntas de los seguidores de Mai, Grabois aseguró que no ahorra en divisa norteamericana: “No y prácticamente no ahorro nada en este momento, debo estar muy en cero”.

Además de asegurar y recordar que por su estilo de vida “simplista” sus gastos mensuales son muy recortados, “ponele que, entre todos, 200 mil pesos, somos cinco”.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Con información de Infobae