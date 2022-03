Hebe de Bonafini afirmó que Alberto “está corrido a la derecha y no tiene interés en ver a los pobres”.

Tras reunirse con Cristina, Hebe de Bonafini afirmó que Alberto “no tiene nada que ver con el proyecto kirchnerista”

Luego de su reunión con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, consideró que el presidente Alberto Fernández “no tiene nada que ver con el proyecto kirchnerista” porque “está corrido a la derecha y no tiene interés en ver a los pobres”.

La referente de los derechos humanos analizó la crisis que vive el Frente de Todos y señaló que el espacio desde un principio reunió a sectores con diferentes posiciones: “(El líder del Frente Renovador, Sergio) Massa no tiene nada que ver con nosotros, mucha gente que entró no tiene que ver. A medida que muestra su cara, Alberto no tiene nada que ver con el proyecto kirchnerista”.

Al referirse puntualmente a la figura del jefe de Estado, Bonafini afirmó que “la verdad es que está mucho más a la derecha que cualquiera, porque en vez de ir a ver a un niño pobre que no come ni tiene zapatos, y sólo le queda tomar paco para que no le duela el estómago, se fue a Tortuguitas”. “Él ahí ya dijo con quién quiere estar y a quién va a defender”, lanzó.

Al dar algunos detalles sobre la visita de Cristina Kirchner a la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Bonafini contó que la vio “más contenta, mejor, porque a veces está un poco enojada”. “Pero estaba bien, primero estuvo con las Madres, saludó a todo el personal y después estuvimos un rato largo charlando las dos a solas. Fue muy bueno e interesante para mí, para aprovechar políticamente”, agregó.

En declaraciones radiales, la dirigente kirchnerista evitó hablar sobre lo que le dijo la titular del Senado, pero se refirió a la distancia que mantiene el binomio presidencial: “No hay discusión, ya lo dijo Fernández: ‘Yo soy el que manda, yo soy el que decide’. El tema es que encontró otra gente para mandar, manda a otros para que digan lo que él piensa, así que es complicado, puso gente para que hable por él”.

E insistió en sus críticas al mandatario: “No tiene ningún interés en ver a los pobres porque es un cachetazo en medio de la cara. No se mete en un barrio sin cloacas, sin luz, en el que los chicos no van a la escuela porque no tienen zapatilla”.

Finalmente, al ser consultada sobre si consideraba que era posible que se restableciera el diálogo entre el Presidente y la vice, Bonafini manifestó: “No sé, eso es cosa de ellos, no se me ocurrió preguntarle eso a Cristina. Ella fue la que lo eligió, tendrá que conversar o no, no lo sé. Por ese lado no fueron mis preguntas”.

Fuente: N.A.