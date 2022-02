L-Gante brindará un show gratuito en Tecnópolis: “será un evento para todos los que no pudieron vernos por cuestiones económicas”

El popular referente de la llamada cumbia 420 ofrecerá un recital masivo el próximo domingo 13 de febrero a las 20hs.

L-Gante, el popular referente de la llamada cumbia 420 que el próximo domingo 13 de febrero a las 20 ofrecerá un show gratuito en Tecnópolis, dijo que su propósito es “transmitir que puede haber muchas cosas que te impulsan para adelante o para atrás y siempre está bueno tener un objetivo“.

“Siempre se me da por transmitir los ideales míos, en la música, la letra, si bien en el inicio no me imaginaba a lo que podía llegar, que iba a llegar a tantas cosas y yo trato de transmitir que está bueno tener metas, sueños y aprovechar si te pueden dar una mano“, agregó el cantante en una conferencia de prensa que brindó en Tecnópolis junto a sus mánagers Maxi “El Brother” y Lourdes, el ministro de Cultura, Tristán Bauer y la directora de Tecnópolis María Rosenfeldt.

Las entradas para el show de este personal suceso dentro de la llamada música urbana, se pueden obtener desde la página www.tecnopolis.gob.ar y para ingresar al predio será necesario presentar la constancia de vacunación.

Nacido en General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, el exitosos cantante de nombre Elián Ángel Valenzuela, L-Gante saltó a la fama en 2020 con “L-Gante Rkt” en colaboración con Papu DJ y un año después tomó más relevancia tras su colaboración con Bizarrap (“L-Gante: Bzrp Music Sessions Vol 38”).

Ahora, a poco de realizar su primer show masivo en la provincia de Buenos Aires dijo:

“Esto lo hacemos para estar en contacto con los jóvenes, totalmente gratis, porque yo siempre lo que deseo transmitirles que sigan sus metas, proyecten, visionen, que se enfoquen”.

Y señalando a Bauer agregó: “También estuvimos charlando para que yo termine la escuela, que la tengo incompleta, y transmitir que siempre hay que encarar para adelante, que aunque haya complicaciones, sean los estudios o el proceso de pasar a ser adulto y tener responsabilidades, para eso estamos nosotros: para brindar una ayuda y dar una motivación“.

Por su parte, Maxi “El Brother”, su manager admitió que hace mucho buscaban “poder hacer un evento grande para todos los que no pudieron vernos por cuestiones económicas o de lejanía“.

“Sólo hicimos dos shows en Capital y Gran Buenos Aires, con protocolos y súper reducidos y la gente nos pedía concierto al aire libre, grande, y surgió hacer algo acá“.

“Esta -agregó- es una convocatoria para todos los que no pudieron verlo, totalmente gratis, la entrada y Elian no va a cobrar un solo centavo porque este es un evento que Elian quiso dar a la Argentina“.

Al respecto, Rosenfeldt dijo: “Queremos agradecerte por esta iniciativa, sos una figura referente para les jóvenes, niños, niñas, me gustó mucho eso de tener un proyecto, de motivar para seguir adelante“.

Y luego Bauer tomó la palabra: “Para mi es una maravilla tenerlo presente en Tecnópolis, como saben, para la cultura la pandemia ha sido muy dura y Tecnópolis siempre estuvo al servicio de la salud, primero como centro de asistencia sanitaria donde se recuperaron más de 1.200 pacientes de Covid, una segunda etapa con burbujas arrancamos con los primeros conciertos, con las llegadas de las vacunas pusimos con la provincia de Buenos Aires un puesto de vacunación que sigue funcionando y paso a paso fuimos ampliando en este encuentro, un lugar que nos permitió entre los artistas su público“.

Consultado por los logros que cosechó en estos dos años de carrera, el joven intérprete cuyos temas de cumbia 420 revolucionaron los rankings, al punto que llegó a cantar en Estados Unidos hace unos meses destacó que si pudiera volver el tiempo atrás se diría a sí mismo “felicitaciones y que nunca se te ocurra seguir otra cosa que no sea tu instinto“.

“Hasta ahora no lo veo erróneo porque decidí muchas cosas en dos años: renunciar a un trabajo y empezar de cero en otra cosa, ser papá, y no me siento arrepentido de nada y me encanta encarar para adelante“.