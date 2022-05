La ampliación del abastecimiento eléctrico en la Comarca Andina beneficiará a más de 50.000 habitantes

Pertenecientes a las ciudades de Cholila, El Maitén, Epuyén, El Hoyo, Lago Puelo y El Bolsón.

La obra de ampliación de abastecimiento eléctrico en la Comarca Andina del Paralelo 42°, licitada este jueves por el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri, optimizará el sistema beneficiando a más de 50.000 habitantes.

Estabilidad y seguridad en el servicio eléctrico

La concreción de la obra favorecerá a los ciudadanos de Cholila, Lago Puelo, Epuyén, El Maitén, El Hoyo y El Bolsón, quienes han sufrido a comienzos del año 2021 las consecuencias de un devastador incendio en la zona generando, en otras, graves consecuencias económicas, sociales y ambientales.

La concreción de la misma, demandada hace décadas, brindará estabilidad y seguridad en el servicio eléctrico a los usuarios, a los pequeños productores y emprendedores de la Comarca Andina.

Descripción de la obra

La obra, acordada a financiar de forma conjunta entre ambas provincias y el gobierno Nacional, comprende la ampliación de la Estación Transformadora (ET) de El Coihue y la ET de Las Golondrinas, contemplando específicamente:

Línea Compacta 33 kV- ET Coihue- Nueva ET Epuyén: construcción de la Línea de Media Tensión 33kV, simple terna, desde la ET El Coihue a la nueva ET Epuyén con tendido aéreo de tipo “compacto”.

ET Coihue y celdas 33 kV ET Golondrinas: ampliación ET El Coihue (un campo nuevo de 132kV, reemplazo de celdas de 33kV y readecuación de las instalaciones existentes) y provisión, montaje, conexionado y puesta en marcha de las celdas correspondientes de 33kV en la ET Golondrinas.

Líneas Subterráneas (CAS): construcción de la Línea de doble terna de Media Tensión en 33kV; desde la ET El Coihue 132/33 kV a la ET Golondrinas 33/13,2 kV con un primer tramo subterráneo hasta encontrar hasta encontrar la Ruta Nacional N°40 en la zona de “El Pedregoso”; ahí continuará con similares características siguiendo la margen oeste de dicha ruta; en las cercanías del puente “El Salamín” se anexará una nueva terna de 13,2kV al tendido subterráneo hasta llegar a la ET Golondrinas.

Finalmente se vinculará una terna de 33kV desde la ET Golondrinas con el cable subterráneo existente proveniente de la ET El Bolsón a unos 1000 metros de la ET Golondrinas.