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La Fuerza Aérea incorpora a soldados voluntarios

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LA FUERZA AÉREA ARGENTINA – IX BRIGADA AÉREA UBICADA EN LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, INFORMA A LA CIUDADANÍA QUE SE ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCION PARA LA INCORPORACION DE POSTULANTES A SOLDADOS VOLUNTARIOS:
VOLUNTARIOS SEGURIDAD Y DEFENSA: EL PERSONAL INCORPORADO CUMPLIRA FUNCIONES EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD.

VOLUNTARIOS TECNICOS
EGRESADOS CON CUALQUIER TITULO SECUNDARIO O TECNICATURA EN:
∙ TÉCNICO AERONAUTICO
∙ TÉCNICO ELECTRÓNICO
∙ TÉCNICO EN ELECTRICIDAD
∙ TÉCNICO MECÁNICO
∙ TÉCNICO PROGRAMADOR
∙ TÉCNICO EN INFORMATICA
∙ TÉCNICO EN AUTOMOTORES
∙ TÉCNICO MAESTRO MAYOR DE OBRAS
∙ TÉCNICO ELECTROMECÁNICO
VOLUNTARIOS LOGISTICOS
PREFERENTEMENTE CON EXPERIENCIA EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES OFICIOS:
∙ MECANICO AUTOMOTOR, CHOFER (CON LICENCIA DE CONDUCIR VIGENTE), ELECTRICISTA ∙ CARPINTERIA, TAPICERO
∙ ALBAÑILERIA
∙ HERRERIA
∙ PLOMERIA
∙ CHEF O COCINERO
∙ PELUQUERIA
∙ EJECUTANTE DE INSTRUMENTOS MUSICALES (PERCUSION O VIENTO)

LOS REQUISITOS SON:
1. SER SOLTERO/A TENER ENTRE 18 Y 24 AÑOS CUMPLIDO AL MOMENTO DE INGRESO.

2. SER CIUDADANO ARGENTINO NATIVO, POR OPCIÓN O NATURALIZADO.

3. PRESENTAR CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES PROVINCIAL Y NACIONAL.

4. APROBAR EXAMEN DE APTITUD PSICOFÍSICA.

INFORMES DE INSCRIPCIÓN:
LOS INTERESADOS EN INSCRIBIRSE DEBERÁN SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN AL SIGUIENTE EMAIL:
personal_9brig@faa.mil.ar
1. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN.
2. REQUISITOS MÉDICOS.
3. ANEXO 1 (DECLARACIÓN JURADA DE SALUD).
CONSULTAS COMUNICARSE CON LA DIVISIÓN PERSONAL DE LA IX BRIGADA AÉREA. TEL.: 0297-4548086 – INT. 29221 / 29279 EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:30 HORAS
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA INSCRIPCIÓN.
PRESENTAR PERSONALMENTE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN LAS INSTALACIONES DE LA IX BRIGADA AÉREA RUTA 39 – KM 9(MESA DE ENTRADA Y SALIDA), PRÓXIMO AL AEROPUERTO GENERAL MOSCONI.
A PARTIR DEL DÍA LUNES 28 DE AGOSTO HASTA EL DÍA VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

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