Luque inauguró el SUM del Club Oeste Juniors y playón de Valle C

En un emotivo acto, el intendente inauguró las obras que permitirán brindar una mejor calidad de vida para los vecinos del barrio Sarmiento. El jefe comunal también firmó un convenio para comprar mesas y sillas para el SUM y se comprometió a que el Club Oeste Juniors pueda contar con su cancha de césped sintético.

En una jornada marcada por el reconocimiento y la gratitud de cumplir con las promesas hechas por la gestión municipal que encabeza Juan Pablo Luque, el intendente inauguró el SUM (Salón de Usos Múltiples) del Club Oeste Juniors y el playón deportuvo del barrio Sarmiento.

Antes del corte de cinta, se bendijo el lugar contando con la participación del jefe comunal junto con el viceintendente Othar Macharashvili; el exintendente Carlos Linares; funcionarios municipales; la presidenta de la asociación vecinal, Gloria Martínez; el presidente del Club Oeste Juniors, Paulo Neira; jugadores y vecinos.

La obra significa un gran paso para los vecinos, por lo que Luque destacó el potencial que tiene este tipo de proyectos para el barrio: “Es un día emocionante para nosotros. Oeste es uno de los clubes con mayor historia en Comodoro Rivadavia y es una de las primeras instituciones emblemáticas de nuestra ciudad”.

“Todos aquellos que provenimos de familias ypefianas sabemos lo que son estos clubes, lo bien que estuvieron hace muchos años y lo abandonados que estuvieron en los últimos treinta o cuarenta años. No había nada, no había inversiones y no había ninguna decisión de poder soñar con todo lo que estamos inaugurando”, subrayó.

En este sentido, el jefe comunal recordó lo importante que fue Linares para marcar un camino de gestión con respecto a la inversión en el deporte. “Yo quiero hacer una mención especial para Carlos Linares, porque es la persona que un día decidió como intendente empezar a invertir en infraestructura deportiva. Nosotros veníamos de una ciudad donde no teníamos nada y cuando viajábamos a otras ciudades, pensábamos ‘ojalá podamos tener algo parecido en Comodoro’.

“Carlos nos metió en la cabeza que teníamos que tener un Municipio austero, bien administrado, que los recursos económicos que esta ciudad generaba tenían que ser traducidos a infraestructura deportiva, cultural, social y todas esas cosas que no tenían”, aseguró.

“Pensar en lo que nos marcó Carlos Linares es empezar a darnos cuenta que teníamos un secretario de Economía como German Issa Pfister, que un día le dijo ‘Carlos dispones esto y vas a disponer de esto dentro de dos o tres años: ¿qué te parece que hagamos?’. Ahí fue que Carlos dijo ‘vamos a comenzar a invertir fuertemente en deporte’. Ese fue el comienzo de hablar con los dirigentes deportivos, con la Liga de Fútbol, la Liga de Básquet y con los clubes de rugby. Todos teníamos un sueño y empezamos a recorrerlo”, afirmó.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Calidad deportiva para todos los clubes”

Continuando en esta línea, el intendente recordó las obras de la instalación de césped sintético de las canchas de Deportivo Roca, Laprida, Próspero Palazzo y los compromisos asumidos en Caleta Córdova y Tiro Federal. Y ratificó las gestiones para que Oeste Juniors se sume a esta lista de clubes. “Todos queremos tener lo mismo y eso está bien porque necesitamos que nos exijan, que nos marquen los errores cuando nos equivocamos. Hacemos todo con muchísimo amor, sin ningún tipo de mala intención con nadie y queremos tener la ciudad que Comodoro se merece, que nuestros pioneros soñaron, y con empresas que se comprometen como Vivienda Bahía Blanca, que es parte de todo esto”, sostuvo.

“Nosotros creemos que las empresas generan trabajo y por eso Comodoro es la ciudad con menos desocupación en la Argentina. Eso no quiere decir que esté todo bien. Hay que seguir trabajando, pero Comodoro tiene un potencial enorme y nos merecemos que Oeste tenga su cancha de césped sintética y nosotros hacerlo posible para cumplir ese sueño también”, aseveró.

“Estoy feliz que estemos pasando juntos este momento, que un barrio con tanta antigüedad vaya creciendo y que sienta que tiene un Estado que lo acompaña y ese es el fin de un funcionario público. Estar de paso en una gestión, pero que cuando nos vayamos tengamos esa sensación que dejamos algo. Hay que disfrutar de este SUM, vestuario y secretaria”, consideró.

“Este es el camino que nosotros queremos”

Por su parte, el exintendente Carlos Linares aseveró que “siempre es un día importante cuando un club abre las puertas. Eso da esperanza. Esto es un sentir de lo que pensamos de lo que hay que hacer. Para muchos, increíblemente, que tienen algo amarrillo cerca de ellos, piensan que darle igualdad a la gente y darles igualdad a los chicos, es plata tirada”.

“Tenemos que pensar en qué Estado presente queremos. Nosotros queremos el de las cosas presentes, el de la igualdad, el de crecer, y el de continuar con las obras para los vecinos porque esto es un ejemplo que no sucede normalmente. No es común que las obras las empiece una gestión y las termine otra. Esto es un orgullo. Acá no se trata de la foto o quién corta cinta. Sino que las obras empiecen y se terminen. Eso es lo importante”, destacó.

Además, Linares instó a continuar por el camino de un Estado presente. “Si yo le preguntaba a alguno de ustedes que Oeste iba a tener este club, era impensado y hoy lo tienen. Seguramente lo van a disfrutar y seguro después vendrá la cancha de césped sintético, vendrán miles de cosas para el barrio, como ocurrió en Laprida, Tiro Federal y Palazzo. Es un momento muy especial para nosotros y necesitamos su acompañamiento. Tenemos un modelo de país que debemos defender. Lo que se pone en juego es un modelo de país: se trata de qué país queremos para nuestras familias, y yo quiero este modelo. Yo quiero este intendente, este equipo de trabajo. Esto es lo que queremos nosotros”, subrayó.

“El deporte es esencial”

Advertisement. Scroll to continue reading.

En tanto, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, ponderó la decisión política que se tomó para cambiar la vida de cada uno de los vecinos que son parte de un club. “Como ciudadanos nos merecemos tener las cosas bien, vivir bien y hacer las cosas en el lugar que queremos. Nos merecemos que el Estado esté presente”, subrayó.

“Cuando algunos hablan de que las cosas no hay que hacerlas, yo me pregunto ¿por qué Comodoro no tiene que vivir lo que está viviendo? Que inauguramos diez playones y estamos inaugurando la tercera sede de un club. Tenemos que empezar a reconocer que esto se hace porque hay una gestión política dispuesta a hacerlo. Carlos lo comenzó y Juan Pablo lo continuó”, destacó.

Asimismo, Martínez valoró que la gestión de Luque tiene la determinación de “acompañar y hacer del deporte una decisión política con acciones y no con palabras. Y lo digo así porque también escuché que la gente estaba cansada del césped sintético. Yo no creo que la gente esté cansada de vivir bien. Yo agradezco que esta decisión política tenga la intención de que el deporte sea esencial y piense en la igualdad para todos”.

Un trabajo en conjunto

En este marco, el presidente del Club Oeste Juniors, Paulo Neira, remarcó el acompañamiento municipal que permitió concretar el suelo del SUM y realizar las remodelaciones en el quincho, los vestuarios y la antigua sede. “No fue un trabajo de dos o tres personas sino de muchos. No quiero olvidarme de la gente que estuvo presente como Carlos Linares que nos dio el puntapié inicial y Juan Pablo Luque que continuó con los trabajos y nos dio un enorme apoyo”, aseveró.

Neira también manifestó que el próximo objetivo es la cancha de césped sintético. “Sería la frutilla del postre para todo este club, para toda esta barriada que merece una atención de esta naturaleza. Vamos a seguir porque no para”, adelantó.

Además, Romina Martínez, representante del barrio, le agradeció al Municipio por hacer posible una obra merecida para la gente. “Muchos años fuimos relegados y olvidados, sin embargo, desde que está esta gestión recibimos muchas obras para los vecinos más el playón, que permite fomentar el deporte en el barrio. Estamos muy agradecidos por todo lo que se está haciendo”, afirmó.

La jornada continuó con entrega de presentes y corte de torta, bajo el compromiso de seguir trabajando en conjunto para el bienestar de los vecinos.

Advertisement. Scroll to continue reading.