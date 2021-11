Marisel López Trío se presenta en el Centro Cultural: “Esperamos que les llegue al corazón todo lo que hacemos”

El grupo Marisel López Trío se presentará gratuitamente este sábado 6 de noviembre desde las 19 horas en el auditorio del Centro Cultural de Comodoro, en un show íntimo.

Marisel López, cantautora de la banda, Carlos Hernández en guitarra y arreglos, y Martín Pereyra Cossio en percusión nos adelantan, en una entrevista exclusiva e íntima con RTN, cómo se preparan para una tarde entre amigos.

Expectativas para este show en el Centro Cultural

Carlos Hernández (guitarrista): “Ya estamos disfrutando del show. Lo estamos percibiendo porque es muy reconfortante estar en el escenario con gente amiga y encima excelentes músicos. Así como nosotros sentimos el disfrute en el escenario quisiéramos que lo sienta el público y que pueda retirarse al final del show cantando alguno de nuestros temas. Esperamos que les llegue al corazón todo lo que hacemos”.

Martín Pereira (percusionista): “Este es un show de los que son únicos. Es especial porque nos preparamos mucho, estamos en un escenario ideal como lo es el Auditorio del Centro Cultural, tenemos un gran equipo de músicos y sonido. Lo importante es que en esta ocasión la gente nos va a ver especialmente a nosotros”.

¿Con qué nos vamos a encontrar este sábado?

Carlos Hernández: “Este sábado se van a poder adentrar en el mundo de la poesía y transitar junto a nosotros un camino que inevitablemente nos lleva a hermosos estados emocionales. Comenzamos a desandar nuestro inmenso mundo interior y a verterlo en vuestros corazones. Está en ustedes descubrirlo, tienen que percibir desde una dulce melodía hasta el ancestral mensaje de un bombo, el latir de la tierra que le decimos nosotros”.

¿Es la primera vuelta a los escenarios tras la pandemia?

Marisel López (voz): “No es nuestro primer show porque ya hemos estado estos días, hace dos semanas atrás, en Sarmiento en un pub y hemos tocado en distintos locales gastronómicos. Lo que si es nuestro primer show en un auditorio donde la gente viene a vernos exclusivamente a nosotros y donde el show tiene una intimidad distinta, tiene una conexión distinta por eso nos preparamos tanto para este tipo de concierto”.

¿Cómo se vivió la pandemia?

Marisel: “Al principio no entendía mucho que era lo que pasaba o no me había puesto detenidamente a pensar el significado de la palabra pandemia porque a los dos tres días de estar en casa y ser consciente de lo que significaba una pandemia tuve como un golpe de realidad bruta que mi hizo darme cuenta de la situación. A partir de ese tercer o cuarto día, sabia que venía para largo. Acostumbrada a horarios y programar mi vida, llegamos a ese tiempo de pandemia donde no se podía programar nada, donde se vivía por día.

Un día más de vida lo empecé a celebrar mucho más que antes.

Me encontré sola en mi casa porque mis hijos estaban estudiando afuera y sin tener mucha idea que hacer. Carlos me empezó a enviar melodías que él también iba generando y me empezó a pedir que le mandara letra y yo pensaba “me está pidiendo como si fuera Alfonsina Storni”. Y de un día para otro me animé, fue en el otoño del año pasado que me senté afuera, en el patio de mi casa, en un jardín con flores y que me puse a escribir y que me gustó lo que leí. Me costaron todas esas palabras. Carlos transformó esas letras y melodías en canciones“.

¿Cómo surgió el amor por la música?

Marisel: “La música se lleva adentro o uno nace así. Yo no tengo recuerdos de mi vida que no tengan que ver con la música. De adolescente yo no iba a bailar, no me gustaban ese tipo de reuniones y de la manera que me divertía era juntándome con gente que hacia música, cantábamos con unas revistas que se llamaban Canta Rock, esa fue mi manera de vivir. Tiene que ver también con la cuna, mi mamá era riojana y me contaba las historias de las bagualeras. Me contaba como cantaba en las montañas en su pueblo Chañarmullo. Como ella era la encargada de cuidar las cabras con su hermano, andaba cantando y descubriendo los ecos que produce el sonido en las montañas. El recuerdo de los mejores momentos vividos fueron cuando en mi casa mi papá sacaba la guitarra y se ponía a cantar, era el momento donde podíamos compartir con él.

La música siempre cumplió esa función de unión”.

¿Qué tan difícil es crear y crecer en Comodoro Rivadavia?

Marisel: “Yo soy de la época donde en la ciudad ni siquiera había un centro cultural, donde las posibilidades eran muy nulas para los artistas, hubo épocas donde no había cines, en una ciudad con tanto poder adquisitivo de lo único que se hablaba era de trabajo. Cuando vos tenes ganas de crear, vas a crear igual. No creo que sea tan difícil crecer en Comodoro. Esta ciudad es elegida por mucha gente que viene del interior porque acá hay trabajo. Yo le estoy muy agradecida”.

¿Pensabas en algún momento encontrarte parada donde estas hoy?

Marisel: “La verdad que sí, pensé en algún momento que llegaría esta edad madura. Estoy parada en el lugar que estoy con mucho esfuerzo, habiendo dado pasos en el transcurso de estos años muy chiquitos pero muy firmes. Convencida de lo que quería hacer y de lo que quiero hacer”.

¿Cuál es tú propósito en un futuro dentro de la música?

Marisel: “A mi la pandemia me enseño a vivir el presente. Durante muchos años pensaba en el futuro y vivía a dos mil por hora y me perdí de aprovechar el presente en aquellos años. Me alegra todo lo lindo que me esta pasando. Me alegra haberme encontrado con Carlos y Martín que son mis puntapiés principales, son quienes me cuidan la espalda para que podamos brillar de esta manera. Vivo el presente, me pone muy feliz”.