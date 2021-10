Massoni, polémico: “La visita del presidente a Chubut es política y electoral, no sirve”

Federico Massoni, el polémico ministro de Seguridad de la provincia, se refirió en las últimas horas a la visita del presidente Alberto Fernández a Comodoro Rivadavia. El cuestionado ministro aseguró que “no sirve” que Fernández venga a Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, y tildó la venida del mandatario nacional como algo “político y electoral”.Federico Massoni anticipó esta tarde que, probablemente, y tal y como dijo esta mañana el gobernador Arcioni, el mandatario provincial no comparta agenda mañana con el presidente Alberto Fernández: “según lo que me dijo, el gobernador no va a estar. Ya lo habló con la gente de Nación, porque ya tiene otro compromiso y entiendo que el gobernador no va a estar”.

Además, el ministro de Seguridad se pronunció por la visita del presidente Fernández a Chubut: “estas visitas electorales no sirven. La semana pasada, estuvo Bullrich y Cornejo y se quejaban de lo mal que estamos, cuando ellos fueron gobierno hasta hace muy poco y nos ‘ajustaron el torniquete’ para que no recibamos nada. Ahora vienen los ministros pero no vemos las obras ni las acciones. La visita del presidente es completamente política y electoral, no sirve. Me gustaría que el presidente venga a Trelew porque es la ciudad que tiene una mayor cantidad de desempleo. Sería extraordinario que venga”, cerró.