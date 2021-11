Mavys Álvarez: “Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí”

Mavys Álvarez Rego no puede contener las lágrimas. Sus ojos se enrojecen y se quiebra cuando evoca el momento en el que, asegura, Diego Armando Maradona la violó mientras su madre lloraba detrás de una puerta. Cuenta que sucedió en Cuba, en el año 2001, cuando ella tenía apenas 17 años. La mujer, que tuvo con el ex capitán de la Selección Argentina una relación abusiva siendo menor de edad, marca ese momento como el peor de su vida. Entrevista excusiva con Infobae.

Mavys Álvarez Rego declaró en el marco de la causa que sustancia el Juzgado Federal N°10 por trata de personas al ex entorno del ídolo, con ella como víctima. La denuncia había sido hecha ante la PROTEX -el ala de la Procuración que investiga delitos de trata- por Fernando Míguez, de la ONG Fundación por la Paz y El Cambio Climático. A la declaración, en cámara gesell, concurrió asistida por los abogados Gastón Marano y Marcela Scotti. Tras esa declaración, concedió la entrevista a Infobae.

“Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”, cuenta Mavys sobre el abuso que también incluyó en su declaración bajo juramento en la Justicia.

En— ¿Qué te impulsó a contar ahora la experiencia que viviste hace 20 años?

— Bueno, murió Fidel Castro, murió Diego Maradona, mi hija cumple 15 años. En nuestra familia pasamos por una etapa de adolescencia de mi hija que es complicada, porque todos los niños adolescentes, los muchachos son difíciles. Y me hizo pensar y recordar el hecho de que mi hija tenga casi la misma edad que yo tenía en ese entonces. Se me aviva el pensamiento en ese momento pero más lo reafirmé cuando leí la nota que había publicado Infobae. Una amiga me avisa y me dice que habían publicado esa nota y que estaban diciendo mi nombre. Nunca lo habían dicho. Me decidí porque no quise que contaran una historia falsa de mi vida.

En — Si tuvieses que definir en una palabra tu estadía acá en Argentina, lo que vos sentiste cuando estuviste acá ¿cómo definirías esos días?

— Traumáticos, porque vi muchas cosas… Estaba encerrada, no podía salir, dependía de todos para todo y ninguno hacía nada para que yo me sintiera bien.

En—¿Vos tenías una persona de seguridad que estaba al lado tuyo?

— Estaba en la puerta de la habitación siempre. Siempre había uno. O uno o dos, cambiaban.

En— Eran dos personas.

— Podían ser dos o tres. O sea, ellos cambiaban. Pero siempre había alguien.

En— Eran de la seguridad de Diego.

— Sí.

En— Esa persona te controlaba y te permitía salir o te decía que no.

— Sí, en un momento determinado traté de salir del hotel y me dijo que no pusiera en riesgo su trabajo porque no podía salir. Estaba limitada en todo, o sea, no podía hacer nada. No podía salir del hotel. Tenía que pedir permiso para todo lo que pudiera hacer o no. No salía de mi habitación. Tenía seguridad pero no para poder moverme con libertad sino para no moverme.

Mavys estuvo en Argentina, traída por Diego Maradona y su entorno, desde noviembre de 2001 hasta febrero del año siguiente. El objetivo del viaje era presenciar el partido homenaje a “El Diez” que se realizó en La Bombonera y regresar a Cuba. Pero se extendió en el tiempo porque, según su relato, Diego la obligó a hacerse una cirugía para agrandarse los senos a pesar de que no era su intención. Esa intervención no contó con la aprobación de ninguno de sus padres, un requisito fundamental en este país, siendo menor de edad.

“Diego quería que yo luciera con más senos. No le gustaban los pechos chiquitos. Él quería que me pusiera senos más grandes”, aseguró en la entrevista con Infobae.

En— ¿Qué edad tenías en ese momento?

— 17.

En— ¿Vos querías realmente hacerlo?

— Él insistió en que le gustaría mucho que yo me operara los senos, que por favor, que me iba a ver mejor, que iban a tener el cuidado que necesitaba, que todo iba a estar bien, que el médico iba a hablar conmigo y que no tuviera miedo. Al final accedí porque ya me había sacado la fecha de la cirugía y no me quedó otra. Fui a la clínica con el doctor (Alfredo) Cahe. Hablaron entre médicos. Luego me pasan a la sala y el médico me explica que por el tamaño de mi senos y mi piel no podían ponerme la talla que Diego realmente quería. Él quería que me pusieran algo más grande. El médico sugirió que pusieran una talla más pequeña porque no había capacidad en mi piel para poner una mayor.

En— Pero antes de eso, ¿tu mamá o tu papá firmaron algún papel o algún consentimiento?

— Nunca. No sabían.

En— ¿El doctor Cahe sabía que no estaba ese consentimiento?

— No sé si Cahe lo sabía. Pero Diego obviamente. Mis padres no firmaron nada.

La próxima pregunta del reportaje hace que Mavys respire profundo y se angustie. Pide un momento para preparase. Sabe que lo que va a responder es algo sumamente íntimo que nunca contó públicamente. Algo que no le confió ni a su familia y lo revela por primera vez en una entrevista.

En— ¿Cuál fue el peor momento que pasaste con Maradona?

Mi mamá vino a verme a la casa donde estábamos en La Habana y (Diego Maradona) no le quiso abrir la puerta. Mi mamá tocó la puerta de la habitación y él no quiso abrir. Él me tapó la boca para que yo no gritara, para que yo no dijera nada y abusó de mí.

En— ¿Tu mamá estaba del otro lado de la puerta?

— Del otro lado de la puerta. Tocando insistentemente. Quería verme. Y no la dejaba.

En— O sea que vos estabas en ese momento reclamada por tu madre y atacada por Diego. ¿Eso es lo que estás contando?

— Eso fue lo que pasó.

En— ¿Por qué creés que ocurría eso?

— (A Diego) Le causaba morbo tal vez, no sé. No te sabría decir.

En— Y en el momento inmediatamente posterior a que termina esa aberración que estás contando se abre la puerta y del otro lado estaba tu mamá.

— No, no se abre la puerta. Nunca abrió la puerta Diego. Nunca la abrió. Mi mamá estuvo tocando, bajaba, volvía, subía y tocaba y lloraba detrás de la puerta porque sabía que estábamos ahí. Él nunca le abrió hasta que se tuvo que ir porque no le abrió.

En— ¿Y vos pudiste gritar, pudiste contar lo que te estaba haciendo?

— No me dejaba gritar. No me dejaba. No podía. No podía. Me decía “callate la boca, callate la boca”. Lo decía bajo: “Callate la boca, callate la boca”. Y no podía… no podía.

En— Hay varios testimonios que dicen que Maradona cuando tomaba alcohol y droga se ponía violento. ¿Él fue agresivo físicamente con vos alguna vez?

— Muchas veces. Un día llamó Claudia. Realmente no sé si era Claudia pero me dijo “soy Claudia, pasame a Diego”. El estaba dormido. Yo le paso el celular y le digo es Claudia, te está llamando. Me dice: “¡Qué tenés que hacer vos que tenés que contestar mi teléfono, mi celular!” Y agarra el celular y lo tira contra la pared. A mí me empieza a insultar, me agarra, me tira contra la cama, me pega una bofetada y me dice: “¡Nunca en tu vida vuelvas a tocar mi celular! ¡Nunca!” Amenazándome con que me podía matar. Bueno, conclusión, fue violento en muchas ocasiones.

En— ¿Cuándo más?

— Una vez me arrastró por las escaleras de la casa hasta la habitación porque estábamos en una discoteca y -sin querer- le di un golpe en la nariz con la espalda. Bailando le doy un golpe sin intención. Y él se puso bien violento. Me sacó a empujones de la discoteca, me montó en el auto, me llevó para la casa, me subió las escaleras a rastras por los pelos. Fue duro.

En— ¿Vos le suplicabas, llorabas, gritabas? ¿Había alguien con ustedes?

— Yo lloraba y claro que gritaba. Estaba el resto de la gente pero no hacían nada. Me escuchaban -porque lógicamente me tienen que haber escuchado- y no hacían nada.

En octubre del 2001, tanto Maradona como su entorno, se preparaban para el viaje que realizarían a Argentina por el partido homenaje. Pero Diego tenía una obsesión: que Mavys viaje con él. Para que una cubana, y más aún siendo menor de edad, pudiera salir de la isla por esos años debía tener una autorización especial emitida por la dictadura castrista. Y el ex capitán de la Selección fue con la propia Mavys a pedirle ese permiso al mismísimo Fidel Castro.

En— ¿Podrías contar cómo fue ese operativo para que vos pudieras viajar desde Cuba hacia la Argentina siendo menor de edad? Quién lo autorizó. Cómo fue el proceso. Quiénes intervinieron. Y por qué te dejaron a vos salir sola siendo menor de edad…

— Bueno, Diego y yo fuimos a ver a Fidel porque se le había ocurrido anteriormente tratar de traerme en una caja.

En— ¿En una caja?

— En una caja. Yo probé la caja. O sea, yo entré a la caja. Estaba Omar Suárez presente, que él ya dio testimonio de eso. Él me hizo probar la caja, me dijo le vamos a hacer unos agujeros, vamos a hacer un doble fondo y vas a ir abajo para que no te descubran. Porque encima tenían que poner algo si no iban a descubrir lo que podía estar adentro.

En— Perdón, no terminé de entender. Una caja, ¿cómo una caja?

— De estas donde guardas las pelotas, un rack. Las que usan los músicos. Se iba a subir a la bodega del avión. Supuestamente así iba a ser.

En— ¿Y eso quién lo había pensado?

— A Diego se le ocurrió. Después dijeron vamos a ver a Fidel. Entramos y esperamos en el salón hasta que entra. Fidel se sienta del lado de acá (señala su derecha) y Diego del lado de acá (señala su izquierda) y entonces Fidel le dice: “Pero de dónde conseguiste esta chica tan bonita”, y le empieza a hablar de mí y me pasa la mano por arriba del brazo y Diego le dijo: “Bueno, dejando, dejando”, y le quitó el brazo.

En— ¿Fidel Castro se estaba dando cuenta que vos eras menor de edad en ese momento?

— Obvio, en la cara se me notaba. Y es que hasta el propio Fidel estaba tratando de congraciarse conmigo. Lo vio como algo, vaya, como de costumbre. En esa reunión ellos se ponen hablar de pelotas, él me pregunta cosas de mi escuela, de mis estudios, qué quería estudiar. Le respondo que no estaba clara lo que quería estudiar.

En— Pero cuando te preguntaba eso evidentemente estaba siendo consciente de que eras menor de edad.

— Sí, me preguntó en qué año escolar estaba. Le dije que pasando el 10º grado.

En— Es decir que Fidel Castro sabía efectivamente que Maradona estaba teniendo una relación sentimental con una menor de edad.

— Sí, es correcto.

En— Y ahí Maradona, ¿le pide autorización o le pide que haga lo necesario para que vos puedas venir? Concretamente, ¿qué es lo que fue a pedirle?

— Él le pidió que le vendiera una casa. Él me manda a salir fuera de la habitación, pero yo tenía claro lo que le iba a pedir. Le pide que le venda una casa en Cuba, en cualquier lugar, y le pide dejarme viajar a mí. Y a Maradona le dijo que las dos cosas se las concedía pero que la casa él se la regalaba, que no se la vendía. Y bueno, así fue. Me da la salida, da la aprobación de la salida, no hizo falta nada, ni mamá, ni firmas ni de mi papá, o sea no hizo falta.

Fuente: Infobae