Milei y Macri se reunieron: a Macri “no lo dejaron tomar decisiones, y por eso el gobierno fue malo”

Javier Milei irrumpió en la campaña electoral como un outsider anti “casta política”. El economista, que se define como anarcocapitalista en la teoría y minarquista en la práctica, al comienzo disparaba duras críticas y chicanas contra “el frente de chorros” y “juntos por el cargo”. Con el correr de las semanas amplió su margen de tolerancia y -minucioso- explicó con quiénes de los dirigentes de las principales coaliciones está dispuesto al diálogo. En este marco se gestó un encuentro privado con Mauricio Macri, en la casa que el ex presidente tiene en Acassuso.

La reunión fue organizada por Patricia Bullrich y se llevó a cabo antes de las PASO del 12 de septiembre. Milei y la ex ministra de Seguridad de Cambiemos mantienen una relación afectiva, independientemente de sus posicionamientos partidarios. Los une una afinidad ideológica que se evidenció en sugestivos elogios que mantuvieron el uno para con el otro a lo largo de la campaña. De hecho, cuando se barajaba la posibilidad de que Bullrich sea candidata en la Ciudad de Buenos Aires, el economista liberal figuraba como un potencial socio. Incluso, tras sorprender en las PASO sacando casi el 14% de los votos, Milei no descartó avanzar a futuro con una fórmula presidencial con la ex funcionaria de Fernando de la Rúa.

Desde el entorno del candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza precisaron a Infobae que el encuentro ocurrió a fines de agosto, fue por pedido del ex presidente y “no hablaron de política”: “Macri quería saber la opinión de Javier sobre la situación económica y su mirada sobre la salida de la crisis”.

Este lunes por la noche, el candidato a legislador nacional por la Ciudad visitó los estudios de Todo Noticias y justificó su acercamiento al ex presidente: “Yo no tenía la gravitación política que emergió después de las PASO, fui y hablé estrictamente de economía, a explicar por qué esto va a estallar”. Milei aseguró que no se arrepiente del encuentro y destacó que cuando Macri llegó al gobierno:

“su discurso era liberal, el problema fue quiénes lo acompañaron”.

El postulante a diputado en las elecciones legislativas 2021 manifestó que “la política le debe a los argentinos un ordenamiento ideológico” entre “una solución colectivista” y los que “abrazan las ideas de la libertad”. Al respecto contextualizó: “Hay una enseñanza que nos ha dejado el Frente de Todos: cuando se armó una coalición para vencer al peronismo, que fue La Alianza, cuando llegaron al poder no pudieron gobernar; cuando se armó Cambiemos se armó una coalición buena para ganar las elecciones pero la realidad es que terminó siendo un muy mal gobierno; y después uno puede caer en la trampa de decir ‘acá solo pueden gobernar los peronistas’ y rogar que salga uno bueno y no uno malo -hay muchos buenos dentro del peronismo-, lo interesante es que este es un armado peronista para ganar una elección y no funciona”. En este sentido, Milei justificó la gestión del ex mandaterio:

“Macri llegó y tenía un discurso muy razonable y entendible, pero si uno llega al poder y tiene por un lado a la UCR con su socialismo impregnado hasta la médula, la Coalición Cívica y las palomas, puede ser que haya quedado encerrado y no lo dejaron tomar decisiones, y por eso el gobierno fue lo malo que fue”.

Dentro de los “colectivistas”, Milei incluye: la Unión Cívica Radial, la Coalición Cívica, “las palomas de Juntos por el Cambio”, el kirchnerismo y “la izquierda inviable”. Mientras que de la vereda de enfrente deberían estar los liberales, los libertarios, los conservadores, el peronismo republicano federal, el menemismo y “los halcones de Juntos por el Cambio”: “Habría un ordenamiento lógico muy claro”. Allí es donde señaló que si Macri “hizo una autocrítica, dijo que iba a abrazar más fuerte las ideas de la libertad, me parece que está del lado de los halcones, no de las palomas”.

Fuente: Infobae