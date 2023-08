Preocupación en el CONICET ante la promesa de cierre si Milei asume la presidencia

Según el candidato libertario, eliminará el actual Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación si llega al sillón de Rivadavia y lo entregará “a manos del sector privado”.

Frente a los dichos de Javier Milei respecto al CONICET, desde el organismo señalaron que “la ciencia no avanza en manos del sector privado. Hay desarrollos importantísimos que llevan décadas de inversión estatal para que luego lleguen a desarrollos privados”.

“El mejor ejemplo son las vacunas contra el COVID: la inversión para desarrollarlas no vino de Pfizer, o AstraZeneca, sino de los estados. Para el sector privado la inversión era enorme y no se iba a recuperar. Toda la industria médica, la espacial, la nuclear, es así: sin los desarrollos estatales no existiría. Y esto funciona así en todo el mundo, ningún país relevante prescinde de la inversión pública en ciencia y tecnología”, detallaron desde el CONICET.

Asimismo desde el organismo reconocieron que “el sistema científico en la Argentina tiene muchos problemas, los hemos denunciado, pero cerrar el CONICET o privatizarlo no es la solución. Sin desarrollo científico y tecnológico, la Argentina solo podrá profundizar su especialización como productor primario, y ese es un país que solo puede sostener a la mitad de su población actual o menos. Y ni siquiera eso, porque desarrollos importantísimos para el sector agropecuario, como el trigo resistente a la sequía, se hicieron en CONICET”.

“Necesitamos repensar el CONICET en función de un nuevo proyecto de país, que se inserte en el mundo exportando bienes de alta tecnología. Ese país no está en la cabeza de ninguno de los candidatos. Aunque Massa y Bullrich no hayan dicho que van a cerrar el CONICET su modelo de país no es muy diferente al de Milei, y en él no hay un lugar relevante para el sistema científico”, subrayaron.

Finalmente desde el organismo estatal indicaron que “las propuestas en torno a CONICET oscilan entre una política cosmética que lo va vaciando de a poco y otra que propone directamente cerrarlo. Nuestro desafío es pensar y poner en marcha una nueva Argentina, en donde la ciencia ocupe un lugar realmente relevante”, cerraron.