Reclusos denuncian abusos en la Alcaidía de Comodoro

Los presos asegura que “nadie nos garantiza nuestros derechos constitucionales”.

“Queremos hacer una denuncia, esta todo el pabellón unido, nuestras familias se encuentran fuera del Ministerio Publico Fiscal y están esperando ser atendidos por la fiscal general”, indicó un recluso del Pabellón N°2 de la Alcaidía de Comodoro en LaCienPuntoUno.

“Queremos denunciar los tratos de la policía. A los internos y a las visitas no nos tratan con respeto ni consideración”, indicó y agregó que los efectivos “no están capacitados para tratar con nosotros ni con las familias”.

“Hay un muchacho que se llevaron el domingo a un pabellón de aislamiento y todavía no lo quieren traer. Lo tienen con un colchón y una manta. Nos sabemos por qué. Pedimos explicaciones a los oficiales de acá y se nos cagan de risa en la cara. Estamos cansados de todo esto. No tenemos Procuración Penitenciaria que nos atienda. Los defensores de ejecución tampoco se acercan a esta dependencia. No vienen a constatar las lesiones que muchos chicos han sufrido”, relató.

“Nadie nos garantiza nuestros derechos constitucionales. No tenemos ningún tipo de reinserción social, no tenemos cursos, no tenemos nada. Llamamos a otros pabellones para sumarse al reclamo pero no lo hacen porque tienen miedo”, dijo.

“En el pabellón N°1 están matando a palos a los pibes que ingresan. Se escuchan los gritos hasta acá. La policía está haciendo lo quiere”, sostuvo y explicó que ese pabellón es uno de aislamiento y de ingreso, y que no es de ámbito libre, hay 18 celdas y es donde se registran los excesos policiales.

“Nos vamos a tener que adherir a una huelga de hambre hasta que nos atiendan”, disparó al respecto

“Es casi un campo de concentración lo que estamos viviendo”, reclamó.

Entre los episodios que denuncian los internos, está el pedido que habría hecho una oficial a una mujer que iba a visitar a un familiar recluido. “Un efectivo hizo desnudar a una visita. Sucedió hace dos días atrás, la efectivo la separaron de su cargo. No sé si habrá tomado acciones legales. En las redes sociales la habían escrachado”.