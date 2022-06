Se burlaron de un periodista porque maneja un taxi para ganarse la vida

Un hombre fue blanco de burlas por parte de dos pasajeros, mismos que se mofaron de él tras enterarse que es periodista y trabaja como conductor de aplicación en la app Cabify.

A través de su perfil de LinkedIn, el periodista Mauro Ezequiel Grande contó la experiencia que sufrió mientras hacía un viaje por medio de la app Cabify en la que es conductor.

En su relato, Ezequiel detalló que, en la localidad de Palermo, dos jóvenes de “veintitantos” tomaron el servicio por aplicación tras jugar al tenis. Los pasajeros iniciaron conversación con él, les llamó la atención su juventud (tiene 30 años) y le preguntaron si había estudiado, lo cual el conductor consideró como una charla entre personas de la edad. Sin embargo, al mencionarles que estudió periodismo, la situación dio un giro de 180 grados para Grande.

“Después de decir mi profesión fue ese tajante ‘y estás manejando Cabify’ mientras ambos largaron la carcajada”, contó Mauro.

Tras llegar al destino, en un recorrido que fue de 20 minutos y en los que Ezequiel tuvo un nudo en la garganta, el conductor alcanzó a escuchar: “Son mil pesos y toma 10 de propina, así sigues así, periodista”, lo cual provocó que rompiera a llorar. “No terminé de arrancar que no aguanté el llanto”, dijo.

Mauro aseguró que tuvo que detenerse por completo:

“venía luchando con mi cabeza de sentirme frustrado por no poder estar haciendo nada relacionado al periodismo en un medio”.

“Fue y es duro, decidí salir a hacer viajes para ganarme la guita (dinero) dignamente hasta que aparezca de lo que me recibí. No sé si estos dos pibes estudiaron o estudiarán, no me interesa tampoco, pero el menosprecio hacia el otro por una profesión o por no poder ejercer es dañino”, escribió el periodista en su publicación.

Ezequiel también pidió, a quienes leyeron su historia, medir sus palabras pues no saben el daño que pueden causar con comentarios como el que recibió, además de no ver el oficio de conductor como algo indigno, ya que es todo lo contrario.

Pese a no tener trabajo como periodista actualmente, Mauro aseveró que es feliz de haber escogido esa profesión, así como también lo es conduciendo para una app, asegura que lo ayuda en “un montón de cosas”.

En entrevista con el medio La Nación, ahondó en lo sucedido ese día con los jóvenes que pidieron el servicio: