Viviana Canosa censuró a Jorge Yoma y lo echó de su programa en vivo

La conductora se enojó cuando su invitado estaba hablando de Alberto Fernández y de su gestión y le pidió que se retirara del estudio

Una fuerte discusión que se produjo este viernes entre el cantante El Dipy y el ex diplomático y legislador Jorge Yoma durante un programa de televisión terminó con la conductora del ciclo, Viviana Canosa, echando al dirigente peronista del estudio y calificándolo de “lacra” al considerar que es una persona “con un nivel de cinismo muy alto”.

“La verdad, te agradezco de todo corazón, pero no voy a permitir por mi público y por el pueblo que le sigamos faltando el respeto a la gente. No quiero que esto se torne en algo violento ni que la pasemos mal ninguno de los dos”, sostuvo la periodista, mientras su invitado se retiraba del canal.

Todo sucedió durante la transmisión de Viviana con vos, en A24, del que en esta oportunidad estaban participando el músico de cumbia y el ex embajador en Perú y en México, entre otros cargos, quienes comenzaron a debatir sobre algunos temas de la actualidad.

El momento de mayor tensión se dio cuando ambos dieron sus visiones -opuestas- respecto de las gestiones de los gobernadores en el norte del país y de la multa que pagará el presidente Alberto Fernández por la fiesta de la que participó en la Quinta de Olivos cuando estaba vigente la cuarentena estricta.

En ese contexto, Yoma defendió al mandatario de Formosa, Gildo Insfran, y preguntó sarcásticamente si “llegó por concurso” a su cargo, lo que motivó la reacción de El Dipy, quien se levantó de su silla y respondió: “¿Sabés por qué esto no va a cambiar nunca? Porque vivimos en el pasado. Estamos hablando de Perón en el 2022″.

Fue en ese instante en el que la conductora del programa frenó la discusión y le pidió al ex diputado y senador por La Rioja que se retirara del estudio, para luego argumentar su decisión con un discurso en contra de la dirigencia política.

“Quiero plantear algo porque me está latiendo el corazón más de la cuenta. Con todo respeto, Jorge, quiero que te vayas del programa porque puedo escuchar toda la noche lo que vos decís, pero estás justificando a un presidente como Alberto Fernández que es un cínico, un siniestro, y no me importa si a vos te molesta que le pongamos calificativos porque solo pienso en la gente que durante dos años de este Gobierno, con la cuarentena y la pandemia la pasó pésimo”, explicó.

En este sentido, Canosa remarcó que “hay gente que se suicidó, que perdió sus Pymes, que se siente estafada, que se siente una mierda, los chicos se quedaron sin educación y 200 mil pibes no van a volver al colegio”.

“El honor no tiene precio. No se puede escuchar tantas estupideces y con tanta impunidad. Son impunes, la Argentina es impune, y yo a esta Argentina no la soporto más. No soporto más a los Yoma de la vida, a los Albertos Fernández, a las Cristinas Kirchner, a estas lacras que son ricas mientras el pueblo es pobre”, manifestó, visiblemente molesta.

Según publica Infobae, cuando le planteó que esa era la mejor decisión para evitar que el debate “se torne en algo violento”, el dirigente peronista le preguntó si le iba a “a pegar”, a lo cual la periodista contestó que “de ninguna manera” pensaba hacer eso, sino que se refería a “el tono y el nivel de cinismo” que según ella tenía la charla.

“Realmente lo lamento porque nunca hice esto, pero mi corazón no para de latir. Yo no puedo creer lo mal que me estoy sintiendo. No puedo creer el cinismo de la clase política que tenemos. Yo acá no estoy sentada porque me den sobres, yo laburo para mí, para mi hija, para mis padres, para mi familia y para mi pueblo. Esta conversación se estaba tornando pornográfica y desagradable”, planteó.

Al respecto, la periodista remarcó que en su programa no va a “soportar el cinismo de un señor que se está riendo del Dipy, que es como reírse del que está en la casa”.

“Yo los estaba escuchando y por dentro pensaba ‘Viviana, pensá bien lo que vas a hacer’, porque yo lo quise hacer desde un principio, pero me parecía que tenía todo el derecho de opinar, como lo tiene, pero me parece que hay un límite, que es el dolor de las personas”, siguió.

Sobre el cierre de su argumentación, Canosa aseguró que “esta clase de política y de políticos no van más”, insistió con que “esta conversación no conducía a nada” y opinó que lo que se estaba haciendo era “ensuciar la memoria de los que murieron” durante la pandemia.