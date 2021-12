Vivió una noche de terror luego de que su hijo no recibiera atención de urgencia en el Hospital de Rada Tilly

Su hijo de 16 años sufría un cuadro febril mientras esperaba la atención de primeros auxilios en el Hospital de Rada Tilly. Su padre pensó que su hijo “se le iba”.

La noche del pasado domingo, Andrés Acevedo, un vecino de la villa balnearia tuvo que solicitar atención medica de urgencia en el Hospital de la villa para su hijo, pero al no salir nadie, terminó acudiendo a la comisaría.

Este martes presentó una queja formal en el Hospital de Rada Tilly “con la finalidad de alertar a las autoridades competentes sobre la necesidad imperiosa de dotar de recursos humanos y los demás que correspondan al Hospital de Rada Tilly, para garantizar la atención adecuada y urgente que debe cumplir todo servicio de guardia”.

Acevedo explicó todo lo sucedido en la madrugada del domingo. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando su hijo llegó a la habitación y pidió ayuda:

Acevedo asegura que fue una “situación horrible”, desesperante:

“Pensé que el pendejo se me quedaba, porque no sabía qué le pasaba, ni como controlar la situación. Estaba fuera de eje, fuera de equilibrio y él es super sano; no toma alcohol, no se droga, así que no sabía qué pasaba. Le empecé a pegar a la puerta, estaba desesperado, no sabía qué hacer y en un momento de lucidez me fui a la policía”, contó.