YPF incrementará su inversión un 30% en 2022 hasta alcanzar los US$ 3.500 millones

El presidente del directorio de YPF, Pablo González, destacó este martes la recuperación productiva y financiera de la petrolera “en camino al autoabastecimiento energético”, y adelantó que se planifica para 2022 una inversión del orden del 30% hasta alcanzar los US$ 3.500 millones, frente a los U$S 2,700 millones de este año.

Al disertar durante el Segundo Congreso organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA), González afirmó además que “en dos años YPF va a producir el 100% de lo que procesan sus tres refinerías, de donde sale prácticamente más del 65% del combustible que se produce en la Argentina y se entrega a nuestras 1.260 estaciones de servicio”.

“El primer mensaje para las pymes y el sector energético es que vamos a cumplir con el plan de inversión de este año. Lo estamos cumpliendo con crecimiento de producción de petróleo y gas. Estamos superando la prepandemia”, precisó González.

“Tenemos el desafío del autoabastecimiento para evitar la importación de GNL (gas natural licuado) que demanda divisas necesarias para el Tesoro”, sostuvo el directivo.

Dijo luego que “el camino es largo porque el pico de consumo de gas es de 173 mm3 (millones de metros cúbicos) y el país produce hoy 133 mm3, nos falta un 20%, pero se puede lograr a través de los incentivos previstos en la ley Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas”, cuyo proyecto fue enviado al Congreso por el Gobierno nacional con “reglas de juego claras en materia fiscal”.

González destacó que“hay una ventana de oportunidades a fin de aportar energía para el crecimiento, y para eso tiene que tener una base sólida con las 5.000 Pymes que actualmente trabajan con YPF”.

“No venimos a decir que las dificultades que tenemos para generar energía nos lleva a poner excusas o mostrar caídas de la producción y un panorama sombrío, luego de que el año pasado tuviéramos una caída de 75% en las ventas y pérdidas por US$ 1.000 millones”.

A ese panorama se agregó “una reestructuración de deuda compleja, por US$ 6.200 millones”, que pudimos reducir en U$S 600 millones, hasta el nivel existente en 2015.

González precisó que “este año mejoramos los números y ya van tres trimestres con Ebitda (resultados antes del pago de impuestos y amortizaciones) superiores a los US$ 1.000 millones, como se verá en el balance de julio-setiembre que presentaremos la semana próxima”.

Ese balance trimestral “va a demostrar una recuperación aún más profunda, ya que aumentamos producción de gas y crudo y seguimos invirtiendo en energías renovables”, indicó.

El titular de YPF recordó que entre 2016 y 2019 cayeron las inversiones y reservas, con bajas productivas de 10 y 8% en petróleo y gas, lo que marcó un “retroceso en el mercado energético nacional y el crecimiento de otras compañías, lo cual es bueno, pero no es bueno que YPF no haya crecido”.

González precisó que “estamos en 213.000 barriles diarios de petróleo, de los cuales 156.000 convencionales y el resto no convencional (donde pasamos en los últimos cuatro meses de 38.000 a 57.000 barriles diarios), con lo cual estamos superando los niveles de prepandemia”.

También gracias al Plan GasAr se sobrecumplieron las metas de 31 mm3 por día y estamos en 39 mm3, lo que dio la posibilidad de un saldo exportable.

Por otra parte, González defendió la política en materia de combustibles, ya que el precio de crudo (Brent, de referencia para la Argentina) cerró hoy a US$ 84 por barril y a nivel interno se comercializa a US$ 60, lo que permite cumplir con el abastecimiento sin trasladar la cotización externa; si lo hiciéramos, el litro de nafta que no llega a un dólar pasaría a costar US$ 1,7”, estimó.

El funcionario consideró, asimismo, que “la interacción es absolutamente necesaria entre las Pymes, que otorgan el 70% del empleo privado de la Argentina y aportan el 50% del PBI del país, y la principal empresa energética”.

El presidente de YPF ratificó además el objetivo de desarrollar a las Pymes de cada región, y sostuvo que “no puede ser que se pongan estándares de calidad para esas empresas, se contrate a firmas a más grandes que después subcontratan a las mismas Pyme; para evitar eso se trabaja con el Ministerio de Desarrollo Productivo a través del programa Ympulso”.

