Elecciones 2023: Franco Rinaldi dio un paso al costado en su precandidatura tras nuevo escándalo por sus dichos sobre la comunidad judía

El precandidato a legislador porteño de Juntos por el Cambio, Franco Rinaldi renunció a ese lugar en medio de la polémica por sus dichos homofóbicos, xenófobos y contra la comunidad judía.

Según explicó en su cuenta de la red social Twitter, la determinación busca no perjudicar al precandidato a jefe de Gobierno porteño de su lista, Jorge Macri.

“Bueno, esto se puso demasiado complicado y quiero ahorrarle sufrimiento a mi familia, y no quiero ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri, de quien no dudo será un extraordinario jefe de Gobierno de la Ciudad. Para no perjudicarlo a él y a todo el equipo que confió en mí, quiero contarles que renuncio a mi candidatura a diputado porteño. Me duele en el alma tomar esta decisión, porque creo que los ataques son injustos, oportunistas, impostados, y que su único objetivo es perjudicar a la lista rival. Yo ya dije lo que pienso de aquellos recortes de videos y pedí disculpas”.

“Me ofende profundamente que me digan que soy homofóbico o antisemita, nada pero nada más lejos de mí, pero más no puedo hacer. Son ataques muy grandes construidos con mucho dinero que un día deberán explicar. Pero creo que a esta altura es mucho pedir que Jorge que me sostenga, porque el fondo de la cuestión es otro. La discusión es otra”, consideró.

El politólogo apuntó a la lista que encabeza el precandidato Martín Lousteau: “Me estoy volviendo una carga para la campaña, y esto no hace más que beneficiar a los instigadores, que son también nuestros competidores. Ya está. Esta política es así y seguiré dando la batalla por la libertad y la Constitución en el lugar que me toque. Un agradecimiento a Jorge por haber pensado en mí y a todos los que se alegraron por verme en la lista. Seguiré luchando, como hice toda mi vida. Nos vemos pronto”.

Este jueves se abrió una nueva polémica cuando en un video Rinaldi se refirió al diario Página 12 como “Sinagoga 12” y reflotó la controversia tras sus dichos homofóbicos que salieron a la luz la semana pasada.

El término “Sinagoga 12” era utilizado por Guillermo Patricio Kelly, un dirigente político argentino que integró la “Alianza Libertadora Nacionalista”, un espacio filonazi. “Me parece que incluso alguna vez he visto alguna nota en el diario Sinagoga 12 al respecto, como le decía G.P. Kelly que a Página 12 le decía Sinagoga 12”, expresó Rinaldi.

La semana pasada, el radicalismo pidió a la Junta Electoral de Juntos por el Cambio de la Ciudad que el postulante a jefe de Gobierno Jorge Macri elimine de su lista al primer precandidato a legislador porteño (Rinaldi) por “homofobia y discriminación”.

El pedido fue realizado el viernes por la titular de la Unión Cívica Radical de CABA, Mariela Coletta, luego de que circularan por las redes sociales videos de Rinaldi en donde tiene expresiones discriminatorias y en contra la comunidad gay. Se trata de un compilado de distintos momentos de sus transmisiones en vivo en Twitter de los últimos tiempos.

“¿O los matamos a los morochos o dejamos que hagan lo que quieran?”, es una de las frases, a lo que se suman otras declaraciones sobre la Villa 31?: “Es un problema complicado. Lanzallamas”.

Los dichos de Rinaldi también fueron repudiados por el presidencialista Horacio Rodríguez Larreta: “Yo estoy profundamente es desacuerdo y lo escuché a Jorge Macri también estar en desacuerdo”.

Fuente: N.A.