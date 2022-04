“Miles de cosas se me cruzan por la cabeza”: habló la mamá del joven perdido mar adentro en Caleta Cordova

Sin acusar a nadie, la mamá señaló que la situación y el relato del amigo le “llama mucho la atención”.

Christian Leonardo Almada, de 26 años desapareció mar adentro el pasado sábado 23 de abril cuando luego de subirse a una balsa de construcción casera fue arrastrado por los vientos hasta perderse de vista. Así lo afirma el amigo que es único testigo del momento ocurrido en Caleta Córdova.

Hasta ahora no han podido dar con el hombre que residía en Rawson , pero tampoco con la embarcación, y la familia del joven señala que hay incongruencias en torno a su presunta desaparición.

“La verdad me llama mucho la atención porque él siempre fue muy consciente del peligro del mar. Sabía cuándo podían embarcar y cuándo no, por eso cuando dicen que ingresó en la balsa no lo puedo creer, que se tirara en esa zona al mar sabiendo cómo estaba el clima y no en una zona segura, una laguna” le dijo a Crónica, Érica Barrios, mamá de Almada. Y continuó: “me llama mucho la atención todo esto”.

La mujer también comentó que su nuera le dijo que el viernes fue a pescar con un amigo y esta persona la llamó el sábado alrededor de las 15 para contarle lo ocurrido. “Dijo que los dos se habían subido a la balsa con una red de pesca y que él se había caído y nadó a la orilla, se levantó viento y después ya no lo pudo encontrar. La llamó a ella y después a Prefectura” comentó.

Y agregó: “desde Prefectura le dijeron que el chico dijo que él estaba en la orilla y cuando se dio cuenta Christian (Almada) ya había subido a la balsa y se había metido mar adentro, que hacía señas con los brazos y pensaba que lo saludaba, pero después reaccionó que estaba pidiendo ayuda”.

Barrios aseguró que “yo no lo conozco al chico. La pareja de mi hijo dijo que lo había visto una sola vez y su papá lo vio una sola vez, pero no lo conocía bien, yo no puedo decir nada de él, simplemente tengo mis dudas de lo que supuestamente hizo Christian, sabiendo y conociendo el mar. Me cuesta creer que se haya subido a una balsa de tachos soldados, que no es algo para el mar, no encuentro explicación” insistió.

Además, la mujer comentó que el amigo de su hijo entregó el celular y documentación a la pareja, lo que también le genera ruido. “Mi hijo era un desastre, siempre se metía al agua con todo. En los barcos me llamaba con su teléfono y enviaba videos. Ha perdido varios celulares en el agua, no era cuidadoso de dejar sus cosas en la costa” expresó.

En otro tramo indicó que “por el momento este chico es el único testigo que estaba con él. Sabemos que es un lugar descampado, pero alguien tiene que haber visto al menos cuando llevaban la balsa, su papá creo que tampoco tenía conocimiento de que estuviera construyendo una balsa”.

Finalmente, Barrios mencionó que “la hermana del papá viajó para allá e iba a buscar explicaciones, saber si este chico andaba en algo raro, si pelearon o discutieron. Miles de cosas se me cruzan por la cabeza” explicó la madre del joven al que buscan en Caleta Córdova, desaparecido tras naufragar en una balsa casera, según la única hipótesis que hasta el momento manejaba los investigadores. Ahora, con las dudas aportadas por la mujer, las investigaciones podrían tomar un inesperado giro.