Se extiende la inscripción para la incorporación de soldados voluntarios al Ejército

La Fuerza Aérea Argentina – IX Brigada Aérea ubicada e Comodoro, informa que se extienden las inscripciones para la incorporación de soldados voluntarios.
VOLUNTARIOS TÉCNICOS: EGRESADOS CON CUALQUIER TITULO SECUNDARIO O TECNICATURA EN:
TÉCNICO AERONÁUTICO – TÉCNICO ELECTROMECÁNICO – TÉCNICO ELECTRÓNICO – TÉCNICO EN ELECTRICIDAD – TÉCNICO MECÁNICO – TÉCNICO PROGRAMADOR – TÉCNICO EN INFORMÁTICA – TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN – TÉCNICO EN AUTOMOTORES – TÉCNICO MAESTRO MAYOR DE OBRAS
VOLUNTARIOS LOGÍSTICOS: PREFERENTEMENTE CON EXPERIENCIA EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES OFICIOS:
MECÁNICO AUTOMOTOR – CARPINTERÍA – ALBAÑILERÍA – HERRERÍA – CHOFER CON CARNET – CHEF O COCINERO – PELUQUERÍA – EJECUTANTE DE INSTRUMENTOS MUSICALES (PERCUSIÓN O VIENTO)
Los requisitos son:
SER SOLTERO/A TENER ENTRE 18 Y 24 AÑOS.
SER CIUDADANO ARGENTINO NATIVO POR OPCIÓN O NATURALIZADO.
PRESENTAR CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PROVINCIAL Y NACIONAL.
TENER SECUNDARIO COMPLETO. (NO EXCLUYENTE PARA VOLUNTARIOS LOGÍSTICOS)
APROBAR EXAMEN DE APTITUD PSICOFÍSICA.
INFORMES DE INSCRIPCIÓN:
LOS INTERESADOS EN INSCRIBIRSE DEBERÁN SOLICITAR TODA LA DOCUMENTACIÓN A: personal_9brig@faa.mil.ar
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN.
REQUISITOS MÉDICOS.
ANEXO 1 (DECLARACIÓN JURADA DE SALUD).
CONSULTAS COMUNICARSE CON LA DIVISIÓN PERSONAL DE IX BRIGADA AÉREA. TEL.: 0297-4548086 – INT. 29253 / 29279
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA INSCRIPCIÓN.
PRESENTAR PERSONALMENTE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN LAS INSTALACIONES DE LA IX BRIGADA AÉREA RUTA 39 – KM 9(MESA DE ENTRADA Y SALIDA), PRÓXIMO AL AEROPUERTO GENERAL MOSCONI