Boris Johnson confirmó que decidieron sacar a Rusia del sistema económico mundial

Miembros de la OTAN y de la Comunidad Económica Europea decidieron sacar del sistema SWIFT a Rusia, como represalia tras invadir Ucrania.

El hecho impacta en el sistema económico ruso, donde los bancos no podrán operar en ek mercado bursatil ni con el resto del mundo, lo que provocará una crisis económica y financiera en el país liderado por Vladimir Putin.

La medida fue confirmada por el primer ministro inglés, Boris Johnson, quien afirmó “Seguiremos trabajando juntos para garantizar que Putin pague el costo de su agresión”.

La pregunta es ¿Cómo responderá Putin ante la presión externa e interna que se le abre con esta medida?. Pedirá negociar o recrudecerá las medidas. Nada puede afirmarse a estas horas.

We have taken decisive action tonight with our international partners to shut Russia out of the global financial system, including the important first step of ejecting Russian banks from SWIFT.

We will keep working together to ensure Putin pays the price for his aggression.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 26, 2022