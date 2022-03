Los inocentes de la guerra: un niño ucraniano llora tras reencontrase con su gato

El pequeño había perdido a su mascota en la frontera con Polonia. La imagen se volvió viral.

Las imágenes tras la guerra iniciada por Rusia, que ha desatado la huida de más de 2,2 millones de ucranianos de su tierra, siguen llenando de sentimientos a los usuarios en redes sociales.

En la web se volvió viral la historia de un niño ucraniano que logró reencontrarse con su gato después de haberlo perdido en la frontera con Polonia.

Dominic Dyer, defensor de la protección de la vida silvestre y el bienestar animal, ayudó al menor para que se reencontrara con el felino.

A través de su cuenta de Twitter, el hombre compartió imágenes en las que se ve al pequeño llorando de la felicidad al estar nuevamente con su amiguito.

Así como este niño, Dominic ha registrado varias historias de familias de refugiados que cuidan de sus mascotas de la guerra que ha afectado a tantos.

De acuerdo con el medio Express.co.uk, se está llevando a cabo un proyecto con el cual se busca que los refugiados ucranianos que huyen de las bombas y balas no solo estén alojados y seguros, sino que también se mantengan como una unidad familiar con sus mascotas.

Dyer contó también en entrevista para dicho medio que el Gobierno en el Reino Unido también se ha encargado de ayudar a las mascotas, quienes también han sido grandes afectados de la guerra en Ucrania.

“El Gobierno ha acordado que los refugiados podrán traer mascotas y cubrir los costos de cualquier período de cuarentena para quienes las traigan… Muchos en Ucrania vacunan a sus animales contra la rabia, de hecho, alrededor de 5 millones ya lo están. Ahora esperamos filtrar a las mascotas que están vacunadas y, en su lugar, tal vez buscar opciones de cuarentena en el hogar”, dijo.

“La idea de que los refugiados ucranianos traigan mascotas se ha convertido en un importante incentivo para las familias que abren sus hogares a quienes huyen de la guerra”, agregó.

Good meeting with Defra officials today who are working hard to give Ukrainian refugees & their pets a safe refuge in Britain thank you to @ZacGoldsmith @BorisJohnson for acting quickly to help https://t.co/rHa1q9IAA3@AndrewLacs @HSIUKorg @peta @OtlPodcasts @NickyAACampbell pic.twitter.com/VJP8o9gtIx

— dominic dyer (@domdyer70) March 17, 2022