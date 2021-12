VIDEO: se le clavó la sombrilla en la pierna y tuvieron que cortarla con una sierra

Sucedió en Mar del Plata. La víctima contó que debió aguardar bajo la tormenta durante aproximadamente 30 minutos hasta que pudieron conseguir una motosierra para cortar los extremos del fierro. ATENCIÓN: El vídeo contiene imágenes que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas.

Ignacio Mascarenhas disfrutaba de la playa marplatense junto a su pareja cuando, de repente, una fuerte ráfaga de viento cruzó por la zona. Una sombrilla se levantó por el aire y terminó incrustándose en una de las piernas del joven de 31 años.

“Fue como una lanza. El dolor era insoportable”, dijo la víctima del insólito accidente ocurrido el pasado viernes.

El hombre contó que un surfer lo asistió en ese momento ante la incrédula mirada de su novia Mailén, con quien había salido a festejar en la playa su primer año como pareja. “Me ayudó a sacar la parte de arriba y me quedé con el fierro en la gamba”, relató Mascarenhas.

Minutos después, el hombre fue socorrido por personal del cuartel de bomberos del puerto y del área de Riesgos Especiales del municipio que, tras ser alertados de lo ocurrido por un llamado telefónico, se dirigieron de inmediato al lugar y brindaron primeros auxilios al herido.

Minutos después, el hombre fue socorrido por personal del cuartel de bomberos del puerto y del área de Riesgos Especiales del municipio que, tras ser alertados de lo ocurrido por un llamado telefónico, se dirigieron de inmediato al lugar y brindaron primeros auxilios al herido.

La víctima, que es músico y docente, finalmente debió ser trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata.

“Me durmieron, me operaron y me sacaron el fierro. Cuando me lo sacaron me dijeron que no había tocado ningún tendón, nervio, vena, arteria, ni siquiera ningún vaso sanguíneo. Cuando sacaron el fierro no me había sangrado. Estábamos hablando con la familia y decíamos que fue el mejor punto donde se podría haber incrustado”, relató Mascarenhas.